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رياضة
سوق الانتقالات الصيفية

غزال يتحدّث عن وجهته المقبلة

علي بهلولي
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غزال يتحدّث عن وجهته المقبلة

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال مهاجم فريق بشكتاش التركي، عن مستقبله الكروي الاحترافي.

جاء ذلك بعد مساهمة غزال في إحراز فريق بشكتاش كأس تركيا، مساء الثلاثاء.

وقال غزال إنه يرغب في مواصلة المغامرة الكروية مع فريق بشكتاش، وخوض منافسة رابطة أبطال أوروبا نسخة 2020-2021.

لكن الدولي الجزائري استطرد وقال في تصريحات إعلامية تركية، إن مصيره يبقى بين أدي إداراتَي ناديَي بشكتاش وليستر سيتي الإنجليزي.

ومازال غزال (29 سنة) يرتبط مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022. بعد أن أُعير في الصيف الماضي إلى فريق بشكتاش التركي لِموسم واحد، مع إمكانية شراء العقد.

ويظهر بِأن رشيد غزال استحن التجربة التركية، التي حاز خلالها ثنائية اللقب والكأس، وجائزة أحسن مُوزّع، فضلا عن استعادة منصبه الدولي في صفوف “الخضر”. وبِالتالي يرغب في الاستمرار في ارتداء زيّ نادي بشكتاش.

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