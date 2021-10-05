غزال يتماثل للشفاء لكنه غير معنيٍّ بِمُواجهتَي النيجر

تماثل اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال للشفاء، وشارك في تدريبات فريقه بشكتاش التركي، الثلاثاء.

وكان رشيد غزال يشكو إصابة عضلية، تعرّض لها في أواخر شهر سبتمبر المُنصرم. جعلت الناخب الوطني الجزائري السبت الماضي، يستغني عن مهاجم فريق بشكتاش في مواجهتَي “الخضر” أمام النيجر.

وأجرى غزال المران رفقة زملائه من فريق بشكتاش، غير المعنيين بِالمقابلات الدولية لِمنتخباتهم الوطنية.

ويعقد جمال بلماضي مؤتمرا صحفيا صباح هذا الخميس، وقد يتطرّق إلى سبب عدم جلبه لِرشيد غزال. على اعتبار أن الإصابة لم تكن خطيرة، ثم لِقلّة بدائل خط الهجوم، حيث اكتفى الناخب الوطني بِتوجيه الدّعوة إلى 4 لاعبين فقط.

وحضر رشيد غزال في مطلع سبتمبر الماضي، مقابلتَي المنتخب الوطني أمام جيبوتي وبوركينا فاسو.