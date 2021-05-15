غزال يخطف لقب بطولة تركيا من يدَي فيغولي!

نادي بشكتاش

أحرز اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال مساء السبت، لقب بطولة تركيا في صفوف فريق بشكتاش.

جاء ذلك بعد تصدّر نادي بشكتاش لائحة الترتيب بِمجموع 84 نقطة، عقب إجراء الجولة الـ 42 والأخيرة من عمر البطولة التركية.

ورغم امتلاك فريق قلعة السرايا الرّصيد ذاته من النقاط، إلّا أن نادي بشكتاش حاز لقب البطولة استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+45/+44). بينما توقع فريق فنربخشة ثالثا بِرصيد 82 نقطة.

وفاز فريق بشكتاش بِنتيجة (1-2) على المضيف نادي غوزتبه، لِحساب الجولة الـ 42 والأخيرة من عمر البطولة التركية.

وسجّل غزال الهدف الثاني لِفريقه بشكتاش، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 69.

وقدّم غزال عروضا فنية عالية المستوى في هذه المباراة، وكان أحسن لاعب فوق المستطيل الأخضر.

وأنهى المهاجم غزال موسمه يجمع رصيد 8 أهداف، بِزيّ فريق بشكتاش في البطولة التركية.

وافتكّ رشيد غزال أيضا اللقب الفخري، المُرادف لِأفضل مُوزّع في البطولة التركية للموسم الحالي، بِرصيد 17 تمريرة حاسمة. مُتقدّما عن المُطارد الإيفواري ماكس آلان غرادل مهاجم فريق سيفاس سبور، بِفارق 4 تمريرات حاسمة.

وفي مباراة أخرى، فاز فريق قلعة السرايا بِنتيجة (3-1) على الزّائر نادي مالاتيا سبور.

وتابع الجناح الجزائري سفيان فيغولي أطوار هذه المباراة، من دكّة بدلاء فريقه قلعة السرايا. وبِالتالي غاب عن سادس مباراة له على التوالي، ما يُمهّد لِرحيل الدولي الجزائري (31 سنة) عن نادي الأحمر والأصفر (الدّم والذّهب) في الصيف المقبل، رغم بقاء موسم آخر في العقد.

واشتدّ الصراع على لقب البطولة التركية في الجولات الأخيرة، وكاد التتويج يفلت من يدَي رشيد غزال وزملائه في فريق بشكتاش، خاصة بعد أن سيطروا على مجريات المنافسة، على الأقلّ منذ انطلاق مرحلة الإياب. أمام منافس تقليدي شرس مُمثّل في نادي قلعة السرايا، الذي كان ينتظر أيّ تعثّر للرّائد، من أجل الانقضاض على اللقب.

وبات رشيد غزال (29 سنة) وقد أحرز أوّل لقب في مشواره الكروي، عِلما أنه يلعب في صفوف فريق بشكتاش مُعارا لِموسم واحد حتى الـ 30 من جوان المقبل. على اعتبار أنه مازال مُرتبطا مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022.

وغاب لقب بطولة تركيا عن خزانة نادي بشكتاش، منذ نهاية موسم 2016-2017.

ورفع نادي بشكتاش رصيده إلى 16 لقبا، متموقعا ثالثا، خلف مُتصدّر اللائحة فريق قلعة السرايا بِمجموع 22 لقبا، والوصيف نادي فنربخشة بِرصيد 19 لقبا.