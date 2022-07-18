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رياضة

غزال يرفض عرضا سعوديا بـ 7 ملايين أورو

علي بهلولي
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غزال يرفض عرضا سعوديا بـ 7 ملايين أورو

رفض اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال عرضا مُغريا، تقدّم به هذه الأيّام أحد أندية البطولة السعودية.

ويرتبط رشيد غزال (30 سنة) مع نادي بشكتاش التركي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2020 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2024.

وتبلغ قيمة العقد 7 ملايين أورو، وفقا لِأحدث تقارير الصحافة التركية، التي لم تذكر اسم النادي السعودي.

وبرّر المهاجم رشيد غزال الرّفض، بِأنه مرتاح في نادي بشكتاش التركي.

وقام غزال في الأيّام القليلة الماضية بِشراء منزل بِمدينة داتشا التركية، ما يدلّ بِقوّة على أن الدولي الجزائري يرغب في الاستقرار بِهذا البلد المُسلم والمتوسّطي. استنادا إلى المصادر ذاتها.

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