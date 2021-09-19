غزال يستفيق.. يرد على انتقادات الأتراك ويتفوّق بهذا الرقم

سجل أول أهدافه وقاد بشكتاش للفوز

نجح الدولي الجزائري، رشيد غزال، نجم نادي بشكتاش التركي في الرد على الانتقادات التي طالته منذ بداية الموسم الحالي بسبب تراجع مستوياته مقارنة بالموسم الماضي، عندما قاد فريقه إلى الفوز، مساء أول أمس، من خلال تسجيله أول أهدافه في الدوري التركي هذا الموسم، وفي أول مباراة شارك فيها احتياطيا.

وسجّل غزال هدفًا حاسمًا في شباك أنطاليا سبور ليقود فريقه بشكتاش إلى انتصار خارج قواعده بنتيجة 3-2 في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري التركي لكرة القدم “سوبر ليغ”، وحسم هدف غزال في الدقيقة 76 الفوز لفائدة حامل اللقب بشكتاش بعد أن سيطر التعادل 2-2 على أجواء المباراة، وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم أنطاليا سبور بهدفين نظيفين من توقيع لاعبيه حاجي رايت وفيسيل ساري بالدقيتين 42 و45، لكن بشكتاش تدارك الأمور بعد الاستراحة عندما أشرك المدرب سيرجين يالسين رشيد غزال مع انطلاق صافرة الشوط الثاني، بديلًا من زميله جوكهان توري، وأحرز بشكتاش هدفين متتاليين عبر ريدفان يلمز بالدقيقة 50 وميشي باتشواي بالدقيقة 65، وأنهى رشيد غزال الأمور تمامًا لصالح فريقه عندما حسم المباراة بالهدف الثالث قبل النهاية بربع ساعة.

إلى ذلك، لم يمنح هدف رشيد غزال أمام أنطاليا بشكتاش الفوز فقط، بل حافظ لنادي مدينة إسطنبول على صدارة الدوري التركي برصيد 13 نقطة، متقدمًا على طرابزون سبور بفارق الأهداف، وكان النجم الجزائري تعرّض لحملة انتقادات واسعة من قبل مشجعي بشكتاش على خلفية غيابه عن التهديف والصناعة خلال أول 4 جولات من الدوري التركي التي بدأ جميعها بشكل أساسي، ليقرر مدربه تركه على مقاعد البدلاء أمام أنطاليا سبور، بيد أن الأمور انقلبت لصالح رشيد غزال عندما شارك بداية من الشوط الثاني وسجّل هدف الانتصار في ملعب أنطاليا.

من جهة أخرى، وطبقًا لمنصة “أوبتا” الإحصائية، فإن الدوري التركي لكرة القدم لم يشهد تسجيل أي لاعب لأهداف من خارج منطقة الجزاء منذ بداية الموسم الماضي 2020-2021، أكثر من الجزائري رشيد غزال الذي أحرز 5 أهداف من خارج إطار مربع العمليات.