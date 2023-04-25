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رياضة

غزال يصاب من جديد ويغيب شهرا

ع. ع
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غزال يصاب من جديد ويغيب شهرا

تعرض الدولي الجزائري، لنادي بيشكتاش التركي، رشيد غزال، لإصابة جديدة سيغيب بسببها شهرا كاملا عن المنافسة، بحسب ما كشفته الثلاثاء تقارير صحفية تركية.

وبحسب ذات المصادر، فإن رشيد غزال يعاني من تمزق في الفخذ تعرض له خلال مشاركته في لقاء فريقه الأخير برسم الجولة الـ 31 من السوبر ليغا التركية، الذي فاز به ناديه بيشكتاش، بثنائية نظيفة أمام مضيفه عمراني سبور.

وبهذه الإصابة، سيغيب رشيد غزال عن الداربي المرتقب الأحد المقبل أمام الغريم غلطة سراي.

يذكر، أن لعنة الإصابات المتكررة تلاحق غزال منذ بداية الموسم الحالي، ما جعل حصيلته ضئيلة بلعبه 11 مباراة فقط، سجل خلالها هدفين وصنع 3 آخرين.

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