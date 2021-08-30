غزال يعد بمستويات أفضل بعد العودة من فترة التوقف الدولي

لم يقدم بداية جيّدة مع بشكتاش هذا الموسم

عبر الدولي الجزائري، رشيد غزال، نجم نادي بشكتاش التركي عن سعادته الكبيرة باللعب مع النادي والنتائج المسجلة منذ بداية الموسم الجاري، أين يبحث النادي الأسود والأبيض على الدفاع عن الثنائية المحلية التي توج بها الموسم الماضي، في حين تنتظر جماهير بشكتاش ووسائل الإعلام التركية استعادة غزال لتوهجه بعد صيامه عن التسجيل وصناعة الأهداف في الجولات الثلاث الأولى من الدوري التركي.

وفاز بشكتاش في مباراتين وتعادل في واحدة ليحتل صدارة الدوري التركي لحد الآن، حيث سجل أربعة أهداف فقط ولم يتلق أي هدف، ما يبرز غياب بصمة غزال لحد الآن، على اعتبار أنه كان المنشط الأول لخط الهجوم وصانع أهدافه الأبرز.

وقال رشيد غزال في تصريحات إعلامية تعليقا على الفوز الصعب أمام نادي كاراغومروك، برسم الجولة الثالثة في “السوبر ليغ”: “الفوز لم يكن سهلا..لا تنسوا أننا لعبنا لشوط كامل بعشرة لاعبين بعد حالة الطرد”، مضيفا: “دعم جماهيرنا منحنا القوة وقاتلنا من أجل الفوز..إنه أمر إيجابي ويبرز الروح القتالية للفريق”، وتابع تعليقا على الصعوبات الكبيرة التي واجهها خط الهجوم للفريق لحد الساعة: “يجب أن ننظر إلى رقم آخر وهو أننا لم نتلق أي هدف في ثلاث مباريات وهذا أمر إيجابي”، وأردف: “الآن سنسعى لاستغلال فترة التوقف الدولي من أجل العودة بقوة مرة أخرى مع بشكتاش”، قبل أن يبرز سعادته مع النادي بالقول: “في بشكتاش أشعر وكأنني في بيتي”.

وفي سياق آخر، تساءلت وسائل الإعلام التركية، عن سرّ البداية المحتشمة للدولي الجزائري، رشيد غزال، مع بشكتاش لحد الآن، حيث لم يظهر بنفس المستويات التي قدمها الموسم الماضي، عندما قاد الفريق إلى التتويج بلقب الدوري والكأس التركيين بأرقام مذهلة، حيث شارك في 35 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 19 هدفا آخر، وأرجع الأتراك هذه البداية إلى الالتحاق المتأخر للدولي الجزائري بالنادي، وهو الذي قام بالتحضيرات الموسمية مع ليستر سيتي وليس مع بشكتاش.

وتتوقع وسائل الإعلام التركية عودة غزال إلى مستواه ابتداء من الجولات المقبلة، وهو الذي بدأ توهجه الموسم الماضي بعد الأسبوع الخامس من الدوري، وكان اكتفى بصناعة هدف واحد فقط خلال المباريات الثلاث الأولى في الدوري التركي.