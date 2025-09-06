-- -- -- / -- -- --
غزال يعود إلى أولمبيك ليون

رشيد غزال

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، تعاقده مع المهاجم الجزائري رشيد غزال.

ووقع رشيد غزال، البالغ من العمر 33 عاما، على عقد يمتد حتى 30 جوان 2026.

وعبّر المهاجم الجزائري عن فخره الكبير بالعودة إلى النادي الذي قدم له فرصة البروز.

ويعد غزال ابن أكاديمية ليون، حيث تدرج في الفئات الصغرى، حتى وصل إلى الفريق الأول عام 2012، وخاض بقميص النادي 119 مباراة، وتألق بشكل لافت في موسم 2015-2016، مسهمًا في إنهاء الموسم بالمركز الثاني في الدوري الفرنسي.

وبعد مغادرته نادي ليون، تنقل غزال بين أندية موناكو، ليستر سيتي، وفيورنتينا.

ولعب غزال في الدوري التركي، حيث خاض 370 مباراة بقميص بشكتاش وريزا سبور، وسجل 42 هدفًا وقدم 56 تمريرة حاسمة.

