غزال يعود إلى اسطنبول

يحلّ اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال منتصف نهار هذا الثلاثاء، بِمدينة اسنطبول التركية.

وكان رشيد غزال قد عاد مطلع هذه الصائفة إلى فريقه “الأصلي” ليستر سيتي الإنجليزي، وأجرى معه بعض المقابلات التحضيرية.

وسيخضع المهاجم غزال لِفحص طبي “روتيني”، ثمّ يُمضي عقد انضمامه إلى فريق بشكتاش التركي.

وتبلغ مدّة العقد موسمَين، مع إمكانية إضافة عام ثالث. على أن تدفع إدارة نادي بشكتاش مبلغ مليونَي (2) أورو، إلى نظيرتها من فريق ليستر سيتي الإنجليزي. كما ذكرته تقارير صحفية تركية صادرة، الإثنين.

وكان رشيد غزال (29 سنة) يرتبط مع نادي ليستر سيتي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022. وقد لعب مُعارا لِفريق بشكتاش في الموسم الماضي، وترك انطباعا جيّدا، وهو ما جعل إدارة النادي التركي تصرّ على شراء عقد الدولي الجزائري. عِلما أن فريق بشكتاش سيخوض منافسة رابطة أبطال أوروبا، انطلاقا من دور المجموعات في منتصف سبتمبر المقبل.