غزال يعود إلى التدريبات مع بيشيكتاس

يراهن الدولي الجزائري، رشيد غزال، على بعث مشواره مع ناديه بيشكتاس، خلال الموسم المقبل من “السوبر ليغا” التركية، بحسب ما أكدته تقارير صحفية تركية.

وكشف موقع “فناتيك” التركي، أن غزال، بعد عودته إلى تحضيرات بيشكتاش للموسم الجديد 2023-2024، عازم على تعويض ما فاته في الموسم المنقضي، مشيرا إلى أن الدولي الجزائري يستهدف المشاركة في 50 مباراة مع ناديه خلال الموسم المقبل.

وعانى لاعب الخضر، من إصابات متعددة الموسم الماضي، حرمته من المشاركة بانتظام مع بيشكتاش، حيث اكتفى بلعب 11 مباراة فقط، سجل خلالها هدفين وصنع 3 أخرى.