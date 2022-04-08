غزال يعود إلى الحياة في الدوري التركي بفضل مدرب فرنسي

كان ترك لمحات مع "الخضر" تبشر باستعادة مستوياته

عاد الدولي الجزائري، رشيد غزال، نجم نادي بشكتاش إلى واجهة الأحداث في الدوري التركي خلال الفترة الأخيرة وعلى وجه التحديد منذ تولي المدرب الفرنسي، فاليريان إسماعيل، مهمة تدريب النادي، يوم 25 مارس الماضي، بعد أن قرّر الأخير تغيير خطة النادي ورسمها حول مهارات الجناح الجزائري، الذي ترك انطباعا جيّدا خلال مشاركته لبضع دقائق مع المنتخب الوطني في فاصلة المونديال.

وكان رشيد غزال تألق بشكل لافت الموسم الماضي مع بشكتاش التركي، وقاد فريقه إلى التتويج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس)، كما توّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري التركي الممتاز، وتسجيله لأرقام قياسية من خلال تسجيله لـ8 أهداف وتقديمه لـ18 تمريرة حاسمة في 35 مباراة بمختلف المسابقات، وتراجعت أرقام الدولي الجزائري بشكل ملفت هذا الموسم، حيث اكتفى بتسجيل 4 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة في 36 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، في وقت تراجع فيه بشكتاش إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 47 مباراة وبفارق 24 نقطة عن المتصدر طرابزون سبور، ليفشل في الاحتفاظ بلقب الدوري وحتى الكأس بعد أن خرج بشكتاش من الدور ربع النهائي.

وقال موقع “فوتو سبور” التركي إن المدرب الجديد لبشكتاش قرّر منح أدوار جديدة لرشيد غزال، الذي اعتاد على اللعب في مركز الجناح الأيمن، مشيرا إلى أن الدور الجديد لغزال سيكون كصانع ألعاب خلف المهاجمين، حتى يكون أكثر فعالية بما كان عليه الحال هذا الموسم، وأبرز ذات المصدر تفّرد غزال برقم مميز هذا الموسم بكونه أكثر لاعب صناعة للفرص السانحة للتهديف في الدوري التركي لحد الآن بـ15 فرصة، لكن زملاءه لم يستغلوا النسبة الكبيرة منها، كما كشف “فوتو سبور” عن رقم آخر يتعلق بفاعلية غزال خلال المباريات التي تلعب شهر رمضان، عندما أشار إلى أنه سجل 5 أهداف وصنع 5 أخرى خلال 9 مباريات لعبت خلال شهر رمضان الموسم الماضي، وهو الذي يلعبها صائما.