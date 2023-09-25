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رياضة

غزال يعود إلى الواجهة مع بيشيكتاس التركي

ط. بوغراب
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غزال يعود إلى الواجهة مع بيشيكتاس التركي

سجل الدولي الجزائري رشيد غزال عودة موفقة إلى الميادين، حيث بصم على أول تمريرة حاسمة له في أول ظهور له كأساسي هذا الموسم رفقة ناديه بيشكتاش التركي هذا الموسم.

وبرز غزال في هذا اللقاء، خاصة مع مشاركته الأولى، بعد غيابه عن الميادين لأزيد من 04 أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الموسم الفارط، حيث قرر المدرب غونيش شينول، إشراكه أساسيا في المباراة أمام قيصري سبور ضمن الجولة السادسة من الدوري التركي، بعدما شارك بديل فقط في لقاءين سابقين، حيث تمكن الدولي الجزائري من تقديم تمريرة الهدف الأول لزميله الكاميروني، فينسيت أبو بكر في الدقيقة 56، حينما كان بيشكتاش متخلفا في النتيجة، قبل أن يقرر المدرب شينول استبداله في الدقيقة 73.

للإشارة فإن آخر ظهور أساسي لغزال، مع ناديه التركي يعود إلى تاريخ الـ 16 أفريل الماضي، بمناسبة مباراة بيشكتاش وطرابزون سبور، ضمن الجولة الـ 29، من الموسم الكروي الفارط 2022-2023.

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