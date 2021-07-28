غزال يعود إلى فريقه “الأصلي”

خاض اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال، الأربعاء، ثاني مباراة له مع فريقه ليستر سيتي الإنجليزي، استعدادا للموسم الجديد.

ومعلوم أن رشيد غزال ارتدى في الموسم المُنقضي، زيّ نادي بشكتاش التركي.

وخسر فريق ليستر سيتي بِنتيجة (0-1) أمام نادي ويكومب، الذي ينتمي إلى بطولة إنجلترا للقسم الثالث.

ولعب المهاجم غزال الشوط الأوّل فقط من عمر هذه المباراة، التي جرّب فيها مدرّبا الفريقَين عديد اللاعبين.

وترك رشيد غزال فريقه ليستر سيتي مُتعادلا عند استبداله، مع الإشارة إلى أنه ارتدى القميص رقم “7” (مع بشكتاش حمل رقم “18”).

وقبل هذه المواجهة، شارك غزال مع فريقه “الثعالب” في مباراة ودّية أولى، ضد نادي بورتون من الدرجة الإنجليزية الثالثة، بعد ظهر السبت الماضي.

ولعب غزال أيضا في الشوط الأوّل فقط من عمر هذه المباراة، التي انتهت بِنتيجة التعادل السلبي، قبل أن يحسمها نادي بورتون لِمصلحته بِواقع ركلات الترجيح (3-1).

ومازال غزال (29 سنة) يرتبط مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

وفي سياق ذي صلة، نقلت الصحافة التركية، الأربعاء، على لسان المسؤول أحمد نور تشيبي رئيس نادي بشكتاش قوله، إن هيئته تتفاوض هذه الأيّام مع نظيرتها من ليستر سيتي، لِشراء عقد غزال.

وأضاف أحمد نور تشيبي قائلا إنه مُتفائل بِجلب غزال إلى فريقه بِصفة نهائية.