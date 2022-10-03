غزال يعود للميادين بعد أكثر من شهر من الغياب بسبب الإصابة

شارك بديلا في ديربي العاصمة إسطنبول بين بيشيكتاش وفينربخشة

سجل الدولي الجزائري، رشيد غزال، عودته إلى الملاعب مع فريقه بيشيكتاش بمناسبة الأسبوع الثامن من البطولة التركية بعد أكثر من شهر من الغياب عن الميادين لداعي الإصابة.

ونزل غزال إلى أرضية الميدان كلاعب احتياطي في الدقيقة الـ72 من صدام العاصمة إسطنبول بين بيشيكتاس وفينربخشة، والذي انتهى بنتيجة التعادل السلبي صفر لصفر.

وأفرحت عودة رشيد غزال إلى المنافسة جماهير بيشيكتاش الذين وقفوا بجانب نجم الخضر في الفترة الصعبة التي مر بها بسبب الإصابة، وكانوا السند المعنوي له حتى يتعافى، وهو ما أكده بنفسه في تصريحات لموقع النادي عقب نهاية داربي إسطنبول.

وقال غزال: “إحساس رائع بالتواجد في هذه المباراة، أشكر كل المتابعين على دعمهم المعنوي طيلة فترة غيابي، هم يعون جيدا مدى استعدادي لتقديم التضحيات لخدمة الفريق لإدخال البهجة والسعادة في قلوبهم حتى أرد لهم ولو جزءا صغيرا من حبهم الكبير لي”.

كما تحدث غزال على جاهزيته، وقال: “ابتعدت لفترة طويلة عن الملاعب، لا يمكن أن أقول أنني في أتم الاستعداد، لكن سأكون جاهزا مائة بالمائة في أقرب وقت”.

ومعلوم أن رشيد غزال كان أحد أبرز الغائبين عن التربص الأخير للمنتخب الوطني في شهر سبتمبر وعن المباراتين الوديتين أمام غينيا ونيجيريا بداعي الإصابة.