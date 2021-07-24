غزال يفضل بيشيكتاس على غالاتاساراي وسيوقع لمدة 4 سنوات 

بعد رفع العرض إلى 3 ملايين يورو سنويا

فضل الدولي الجزائري رشيد غزال الاستقرار والبقاء في نادي بيشيكتاس التركي، لاسيما بعد قرار الإدارة برفع راتبه إلى 3 ملايين يورو سنويا، معتذرا لنادي غالاتاسراي، رغم أن الأخير قدم له عرضا أفضل من الناحية المادية.

وكان غزال قد قاد بيشيكتاس الموسم الماضي، للتتويج بثنائية البطولة والكأس، بعد أن لعب لصفوف النادي على شكل إعارة من نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

وقالت تقارير إعلامية تركية السبت، إن غزال قرر مواصلة مشواره مع بيشيكتاس، بعد أن وجد راحته في هذا الفريق، مشيرة إلى أن وكيل أعمال اللاعب اتفق مع إدارة النادي التركي على إمضاء موكله على عقد مدته 4 سنوات مقابل راتب سنوي يبلغ 3 ملايين يورو.

وأضافت ذات التقارير أن غزال فضل البقاء في بيشيكتاس بسبب مشاركة الأخير في رابطة الأبطال الأوروبية الموسم القادم، رافضا في الآن ذاته عرض نادي غالاتاسراي الذي يضم في صفوفه الدولي الجزائري الآخر سفيان فغولي، وهذا رغم أنه بلغ نحو 3.8 يورو سنويا.

وكان غالاتاساراي قد سقط أمام “بي إس في آيندهوفن” الهولندي، في ذهاب الدور التمهيدي المؤهل إلى المشاركة في رابطة أبطال أوروبا بنتيجة عريضة (5-1)، لذا يمكن القول أن النادي التركي رهن حظوظه في التواجد بالمسابقة الأقوى في أوروبا، وهذا ما سهل من مهمة بيشيكتاس في إقناع غزال بالبقاء سهلة نوعا ما.

وقبل حصول الاتفاق، كان المدير الرياضي لنادي بيشيكتاس، سيرجين يالشين، قد فتح النار على وكيل أعمال الدولي الجزائري، مشيرا إلى أن “رئيس الفريق أحمد نور، فعل كل شيء من أجل إنجاح صفقة غزال، كل ما في الأمر أن الرئيس اتفق بالفعل مع وكيل أعمال غزال، غير أن هذا الأخير أخل بالاتفاق وراح يتفاوض مع أندية أخرى من أجل رفع قيمة غزال”، موضحا في الأخير أن الرئيس سيقوم بخطوة أخرى من أجل حسم صفقة غزال، وهذا ما حدث في النهائية من خلال قرار رفع راتبه السنوي.

يذكر أن النجم الجزائري، قد استطاع خوض 31 مواجهة مع بشكتاش في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بالموسم الماضي، واستطاع تسجيل 8 أهداف، بالإضافة إلى إعطاء رفاقه 17 تمريرة حاسمة، جعلتهم يحققون لقب المسابقة المحلية.