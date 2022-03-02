غزال يكافح من أجل العودة إلى خيارات بلماضي

استعاد توّهجه مع نادي بشكتاش التركي مؤخرا

كشفت صحيفة “ميليات” التركية في تقرير لها عن نجم نادي بشكتاش التركي، رشيد غزال، عن سّر العودة القوية للاعب الجزائري في الفترة الأخيرة، واستعادته لحسّه التهديفي ومهاراته في صناعة الأهداف، بعد تراجع مستوياته نجمه مقارنة بما قدمه الموسم الماضي.

وكان رشيد غزال تُوّج الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب في الدوري التركي الممتاز، وقاد نادي بشكتاش إلى الفوز بثنائية تاريخية (الدوري والكأس المحليتين)، بعد أن سجل أرقاما مميزة بإحرازه لـ18 هدفا وتقديمه لـ8 تمريرات حاسمة في 35 مباراة بمختلف المسابقات.

وفشل الدولي الجزائري البعيد عن خيارات الناخب الوطني، جمال بلماضي، منذ فترة طويلة، منذ بداية الموسم الجاري في تكرار المستويات التي قدمها الموسم الماضي، وتعرض إلى انتقادات قوية خلال المرحلة الأولى من الدوري التركي، قبل أن يعود في الفترة الأخيرة إلى تصدر أخبار وسائل الإعلام التركية، وقال موقع “فوتو ماتش” التركي، في تقرير له عن خريج أكاديمية أولمبيك ليون الفرنسي السابق، إن “مستوى رشيد غزال مؤخرا عاد ليرسم البسمة على وجوه مسؤولي النادي وأفراد الجهاز الفني والمشجعين”، مضيفا: “إنه يُذّكرهم بأيامه الخوالي مع النادي الموسم الماضي”، وذهب نفس المصدر إلى إبراز سبب التوّهج الجديد لرشيد غزال، بالعودة إلى تقرير لصحيفة “ميليات”، الذي أكد بأن نجم موناكو الفرنسي السابق خضع لبرنامج عمل خاص خلال فترة توقف الدوري التركي الشهر الماضي، وجاء في ذات التقرير: “غزال كان يقوم بتدريبات إضافية الشهر الماضي وركّز بشكل خاص على الجانب البدني”، وزاد: “اللاعب الجزائري أعطى أهمية كبيرة لتغيير حميته الغذائية..لقد كان يرفع أداءه باستمرار”، قبل أن يضيف: “رشيد غزال، الذي تم شراء عقده من نادي ليستر سيتي مقابل 3 ملايين يورو في بداية الموسم ووقع عقدًا جيّدًا مع بشكتاش، أصبح طموحًا للغاية بسبب الانتقادات السلبية له”.

ويبقى غزال بعيدا عن مستوياته المعروفة هذا الموسم، بعد أن اكتفى بتسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين فقط في 31 مباراة بمختلف المسابقات، في وقت أكدت فيه بعض وسائل الإعلام التركية بأن المشكلة ليست في النجم الجزائري بل في زملائه الآخرين الذين لم يستغلوا مهارته العالية في صناعة الفرص وتقديم التمريرات الحاسمة، ويسعى غزال إلى العودة لمنتخب الجزائر في الفترة المقبلة وقبل موعد المباراة المزدوجة الفاصلة أمام الكاميرون الشهر المقبل، بعد أن كان المدير الفني لـ”محاربي الصحراء”، جمال بلماضي، استبعده من المشاركة في كأس أمم إفريقيا الماضية بسبب تراجع مستوياته الفنية.