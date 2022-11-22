غزال يواصل الغياب عن الملاعب لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر

عاد إلى إسطنبول لإكمال العلاج بعد إجراء عملية جراحية ناجحة بأمريكا

كشفت مصادر إعلامية تركية، عن عودة رشيد غزال مهاجم بيشكتاش إلى اسطنبول لبدء برنامجه التأهيلي بعد العملية جراحية الناجحة التي أجراها بالولايات المتحدة الأمريكية على أصبع قدمه.

وعانى غزال من إصابة في مشط القدم بعد مواجهة نادي ألانيا سبور خلال الأسبوع الثاني من البطولة التركية، كما أصيب بالتهاب رئوي حاد زاد من معاناته الصحية وأطال فترة ابتعاده عن فريقه بيشكتاس.

وأوضح موقع فاناتيك، يوم أول أمس، أن غزال وصل اسطنبول بعد أن أجرى عملية جراحية في أمريكا، وسيكمل برنامجه التأهيلي في العيادة الخاصة بالنادي. وأضاف المصدر ذاته، أن صانع ألعاب المنتخب الوطني يحتاج إلى بعض الوقت للعودة إلى الميادين وقد يتطلب الأمر فترة تتراوح ما بين الـ 2 إلى 3 أشهر من أجل العودة إلى الملاعب، مشيرا أن إدارة الأسود والأبيض ستراقب عن كثب عملية تعافي جناح الخضر بالتشاور مع الطاقم الطبي للنادي. وشارك رشيد غزال مع فريقه بشيكتاش التركي هذا الموسم في خمسة مواجهات سجل من خلالها هدفين وساهم في صناعة هدف واحد.

للإشارة، فإن رشيد غزال تخلف عن آخر تربصين للمنتخب الوطني في سبتمبر ونوفمبر بسبب الإصابة، وكان الظهور الأخير له مع كتيبة جمال بلماضي في شهر جوان الماضي في اللقاء الودي التحضيري ضد منتخب إيران.