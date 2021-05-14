غزال يوجه رسالة إلى أنصار بشكتاش ويرفض الاستسلام

صراع بينه وبين فيغولي للتتويج بلقب الدوري التركي

وجه الدولي الجزائري، رشيد غزال، نجم نادي بشكتاش التركي رسالة إلى جماهير النادي يطمئنهم فيها ويعدهم برفع لقب الدوري، اليوم، بعد الصدمة التي تلقاها الفريق، الثلاثاء الماضي عندما خسر على ملعبه “فودافون ستاديوم”، وضيع على نفسه فرصة حسم التتويج بـ”السوبر ليغ” بعد أن لحق به غالاتسراي في الصدارة مع تفوق بفارق هدفين فقط لزملاء النجم الجزائري.

وكان بشكتاش خسر بهدفين لهدف (الهدف سجله غزال) أمام نادي كاراغومروك في الجولة 39 بشكل مفاجئ وغير متوقع، ليشترك في الصدارة مع غالاتسراي بـ81 نقطة، ويتنقل زملاء غزال في الجولة الأخيرة لمواجهة نادي غوتزيبي، في حين يستقبل زملاء الجزائري الآخر، سفيان فيغولي، نادي يني مالاتاسبور، ويحتاج زملاء غزال للفوز من أجل التتويج باللقب.

إلى ذلك، قال غزال في تصريحات لوسائل الإعلام التركية بعد المباراة: “مصيرنا بين أيدينا والتتويج بلقب البطولة يبقى معتمدا علينا..الأمور واضحة علينا الفوز في آخر مباراة”، قبل أن يضيف: “صحيح أننا خسرنا المعركة لكن لم نخسر الحرب، علينا أن نقاتل من أجل أنفسنا ومن أجل جماهيرنا”، وشدّد أفضل لاعب في النادي التركي هذا الموسم على أن فريقه لن يفرط في اللقب الذي كافح من أجله طوال هذا الموسم، وصرح: “المباراة الأخيرة ستكون حاسمة، ونريد التتويج بلقب البطولة بالرغم من كل شيء”، في حين رفض الحديث عن الهدف الذي سجله في لقاء الثلاثاء، وقال بهذا الخصوص: “لا معنى للأهداف التي أسجلها إذا لم يحقق الفريق الانتصار”.

من جهة أخرى، شكلت الهزيمة غير المتوقعة لزملاء غزال في الدوري التركي، صدمة لجماهير النادي التي كانت تنتظر الفوز من أجل الاحتفال باللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ 4 سنوات، لا سيما أن أي تعثر آخر في الأسبوع الأخير من الدوري سيمنح اللقب للغريم غالاتسراي، وهو الأمر الذي لن تتقبله جماهير النادي الأسود والأبيض.

يجدر الذكر، أن غزال يبصم على موسم استثنائي في الدوري التركي مع بشكتاش، حيث شارك في 30 مباراة من أصل 35 ممكنة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 17 هدفا آخر، ما يعني مساهمته المباشرة في 24 هدفا، وهو ما يبرز أهميته في الفريق والآمال الكبيرة التي تعلقها الجماهير عليه في لقاء الجولة الأخيرة لقيادة النادي نحو لقب “السوبر ليغ”، قبل الاستعداد للعب نهائي كأس تركيا.