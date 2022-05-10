غزال يوجّه رسالة قوية لجماهير نادي بشكتاش

بعد أن ضيّع لقبي الدوري والكأس التركيين

وجّه الدولي الجزائري، رشيد غزال، نجم نادي بشكتاش التركي رسالة قوية إلى جماهير النادي بعد التعثر الجديد لفريقه أمام الغريم فيرنباتشي في ديربي اسطنبول، الأحد الماضي، عندما اكتفى بالتعادل هدف لمثله في لقاء المرحلة 36 من “السوبر ليغ”..

وكان غزال صاحب الهدف الوحيد لفريقه في المباراة، الذي سجله في الدقيقة 31 عن طريق ركلة جزاء، ليصل إلى الهدف الخامس له منذ بداية الموسم، في وقت قدم فيه 6 تمريرات حاسمة خلال 41 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، ويحتل بشكتاش المركز الخامس في الدوري التركي برصيد 55 نقطة، علما أنه توّج بالثنائية الموسم المقبل قبل أن يفقدها هذا الموسم.

وقال غزال (30 سنة) في تصريحات لوسائل الإعلام بعد نهاية مباراة فينرباتشي، عن سّر تألقه في الديربي: “طالما أنني أرتدي قميص بشكتاش، فسأقدم كل ما لدي في الملعب”، وتابع: “إنه شعور رائع أن أكون هنا. لقد شعرت بحب الجماهير هذا منذ اليوم الأول”، وزاد: “لهذا السبب أعطي كل ما لدي في الملعب”.، وأردف: “مشجعو النادي يستحقون الأفضل في كل شيء. نحن آسفون جدًا لأننا لم نفز اليوم (أمام فينرباتشي)، حاولنا أن نفعل كل شيء لكن ذلك لم ينجح”، قبل أن يوضح بخصوص ركلة الجزاء الأولى في المباراة (في الدقيقة التاسعة)، والتي نفذها المهاجم البلجيكي باتشواي وفشل في تحويلها إلى هدف، رغم أن اللاعب الجزائري هو اللاعب المعني بتنفيذ ضربات الجزاء في بشكتاش، وقال بهذا الخصوص: “أنا المعني الأول بالتسديد عندما تكون هناك ركلة جزاء للفريق، لكن باتشواي أراد تحمل المسؤولية”، مضيفا: “ربما لم يكن عليّ أن أقول ذلك، لكني فعلته”، وأردف: “لقد تحمل المسؤولية لأنه يلعب أيضًا دور الهدّاف، لكن للأسف ضيع ركلة جزاء وهذا أمر طبيعي يحدث في كرة القدم. لا توجد مشكلة على الإطلاق أن يضيع باتشواي لأننا نلعب بروح واحدة”.

وقالت وسائل إعلام تركية إن مدرب نادي بشكتاش، الفرنسي فاليريان إسماعيل، هو من تدخل شخصيا عندما تحصل فريقه على ركلة جزاء ثانية في المباراة خلال الدقيقة 31، وطلب من رشيد غزال تسديدها، وقال مدرب بشكتاش في تصريحات إعلامية: “بعد ضياع ركلة الجزاء الأولى، لم يكن هناك مجال لتضييع الركلة الثانية”، وتابع: “لهذا طلبت من غزال التسديد ولحسن الحظ نجح في تسجيلها”، قبل يشير إلى أن بشكتاش سيبحث الموسم المقبل عن مهاجم صريح من الطراز الكبير، وصرح: “سنبحث الموسم المقبل عن المهاجم الذي يحسن إنهاء الهجمات وتسجيل الأهداف”.