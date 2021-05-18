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رياضة
نادي بشكتاش

بِالفيديو: غزال يُحرز كأس تركيا مُحتفلا بِالعلم الجزائري

علي بهلولي
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بِالفيديو: غزال يُحرز كأس تركيا مُحتفلا بِالعلم الجزائري
موسم "خرافي" لِغزال

أحرز اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال مع فريقه بشكتاش مساء الثلاثاء، كأس تركيا لِكرة القدم.

جاء ذلك بعد فوز فريق بشكتاش بِثنائية نظيفة على نادي أنطاليا سبور، لِحساب نهائي كأس تركيا.

وصنع غزال الهدف الثاني لِفريقه بشكتاش، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 30. لِيرتفع الرّصيد إلى 18 تمريرة حاسمة، بِاحتساب البطولة التركية. عِلما أن الدولي الجزائري نال لقب أفضل مُوزّع في المنافسة الأخيرة للموسم الحالي.

ومرّر غزال الكرة إلى زميله المدافع الفرنسي فالونتان روسيي مُسجّل الهدف الثاني، بِلمسة أنيقة. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وأضاف المهاجم غزال التتويج الثاني له إلى رصيده، بعد إحرازه لقب بطولة تركيا مساء السبت الماضي. لِيسدل ستار الموسم بِأفضل طريقة في مشواره الكروي.

وتزيّن غزال بِالعلم الجزائري وهو يحتفل بِإحرازه كأس تركيا عقب نهاية هذه المباراة، كما تُظهره صور شريط الفيديو الثاني والأخير المُدرج أدناه.

وبعد انتهاء موسمه على مستوى الأندية، تنتظر رشيد غزال 3 مقابلات دولية مع المنتخب الوطني الجزائري، أمام موريتانيا ومالي وتونس، في الـ 3 والـ 6 والـ 11 من جوان المقبل، على التوالي.

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