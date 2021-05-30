غزال يُراسل إدارة ليستر سيتي

بعث اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال رسالة، إلى مسؤولي ناديه ليستر سيتي الإنجليزي.

ويرتبط المهاجم غزال (29 سنة) مع نادي ليستر سيتي بِعقدٍ، بدأت مدّته صيف 2018 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2022.

وأخبر غزال إدارة نادي ليستر سيتي بِأنه يرغب في البقاء بِنادي بشكتاش، وناشدها بِقبول طلبه. كما ذكرته تقارير صحفية تركية صادرة، الأحد.

وجلبت إدارة نادي بشكتاش التركي الدولي الجزائري في أكتوبر الماضي، بِصيغة الإعارة لِمدّة موسم واحد.

وحقّق غزال نجاحا باهرا مع فريقه بشكتاش، حيث نال ثنائية اللقب والكأس، وافتكّ جائزة أفضل مُمرّر، كما استعاد منصبه الدولي مع المنتخب الوطني الجزائري.

ولكن رغبة رشيد غزال مازالت تصطدم بِإصرار مسؤولي نادي ليستر سيتي على رفع سقف المطلب المالي، حيث يشترطون استلام مبلغ 12 مليون أورو، لِتسريح لاعب بقيت سنة واحدة فقط في وثائقه الإدارية.