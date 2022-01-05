غزال يُصاب بِفيروس “كورونا” قبيل إجراء الكأس التركية الممتازة

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري السابق رشيد غزال، الأربعاء، لِإصابة بِفيروس “كورونا”.

جاء ذلك بعد أن أجرى المهاجم غزال فحصا طبيا بِهذا الشأن في قطر، وكما أعلنت عنه إدارة ناديه بشكتاش التركي.

ونُقل رشيد غزال بعد ذلك على متن طائرة صغيرة، وعاد إلى تركيا للعلاج هناك.

وحرمت الإصابة بِفيروس “كورونا” رشيد غزال من المشاركة مع فريقه بشكتاش في هذه اللحظات (مساء الأربعاء)، في مواجهة نادي أنطاليا سبور، ضمن إطار مباراة الكأس التركية الممتازة.

واختار مسؤولو اتحاد تركيا لكرة القدم العاصمة القطرية الدوحة مسرحا، لِإقامة مباراة الكأس المتازة للأندية. بعد تنسيق سابق بينهم وبين نظرائهم في البلد الخليجي.

وكان فريق بشكتاش قد أحرز لقب بطولة تركيا وكأس هذا البلد في الموسم الماضي، بينما نشّط نادي أنطاليا سبور نهائي الكأس. وهو ما أهّلهما لِخوض مباراة الكأس الممتازة.