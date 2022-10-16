غزال يُصاب ويخرج قبل نهاية الشوط الأوّل

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال مساء الأحد لِإصابة، أجبرته على مغادرة أرضية الميدان قبل نهاية الشوط الأوّل.

وشعر المهاجم غزال بِآلام على مستوى الفخذ، فاضطرّ إلى مغادرة أرضية الميدان في الوقت بدل الضّائع من عمر الشوط الأوّل (45+1)، لِمباراة فريقه بشيكتاش والضيف نادي طرابزن سبور التركيَين.

وتُجرى المباراة في هذه اللّحظات، بِرسم الجولة العاشرة من عمر البطولة التركية.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، ما زالت إدارة نادي بشكتاش التركي لم تُوضّح بعد نوعية إصابة رشيد غزال، ومدى خطورتها من عدمها.

وكان رشيد غزال في أواخر أوت الماضي قد تعرّض لِإصابة على مستوى أصابع القدم، أجبرته على العلاج والرّاحة لِمدّة شهر.

وبات رشيد غزال وقد سقط في فخّ الإصابة أربع مرّات في الموسم الحالي، أبعدته الإصابات الثلاث الأولى عن المنافسات لِمدّة 46 يوما.