غزال يُمرّر ويُصاب

غادر اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال أرضية الميدان مصابا، في مباراة لِفريقه بشكتاش والضيف نادي أضنة دمير سبور.

وانتهت هذه المباراة بِنتيجة التعادل (3-3)، في إطار الجولة السّادسة من عمر البطولة التركية للموسم الجديد.

واضطرّ المهاجم غزال إلى الخروج في الدقيقة الـ 77، مُتأثّرا بِالإصابة التي تعرّض لها.

ولم تُصدر إدارة نادي بشكتاش لِحدّ كتابة هذه الأسطر بيانا، تُوضّح فيه نوعية إصابة غزال، ومدى خطورتها من عدمها.

ويُفترض أن يحضر غزال وقائع مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري والنيجر، في الـ 8 والـ 12 من أكتوبر المقبل بِرسم تصفيات كأس العالم. في انتظار تقرير طبيب نادي بشكتاش.

وقبل الإصابة في الدقيقة الـ 52، صنع غزال الهدف الثالث لِفريقه بشكتاش بِتمريرة حاسمة.

ورفع رشيد غزال غلّته إلى هدف وتمريرة حاسمة بِزيّ نادي بشكتاش، في البطولة التركية نسخة 2021-2022.

وطرد الحكم اللاعب الفرنسي فالونتين روزيي مدافع فريق بشكتاش، في الوقت بدل الضّائع (90+7). لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وبات فريق بشكتاش بعد هذا التعادل، وقد انفرد بِصدارة ترتيب بطولة تركيا، حيث يجمع 14 نقطة، مُتقدّما بِفارق نقطة عن الوصيف نادي طرابزن سبور، الذي تنقصه مباراة. ويشغل نادي أضنة دمير سبور المركز الـ 13 بِمجموع 6 نقاط.