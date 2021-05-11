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بعد مهلة للاحتلال لوقف هجماته

غزة: المقاومة الفلسطينية توجه أكبر ضربة بالصواريخ لأسدود وعسقلان

الشروق أونلاين
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غزة: المقاومة الفلسطينية توجه أكبر ضربة بالصواريخ لأسدود وعسقلان
ح.م
مدينة عسقلان

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس،  الثلاثاء ، توجيه ضربة صاروخية هي الأكبر لمدينتي أسدود وعسقلان المحتلتين.

في السياق ذاته، أفادت القناة 13 العبرية عن إصابة مبنى بشكل مباشر إثر قصف المقاومة الصاروخي لها ظهر الثلاثاء.

وقالت قناة كان العبرية: “أكثر من 60 صاروخًا أطلقت دفعة واحدة من غزة نحو مدينتي أسدود وعسقلان خلفت أضرارا في عدة مباني و5 إصابات”.

من جانبه، كتب محرر الشؤون الفلسطينية في يديعوت اليئور ليفي: “الذي حدث في عسقلان واشدود في الربع ساعة الاخيرة جنون بكل ما للكلمة من معنى”.

وقالت القسام عبر موقعها الرسمي: “بعد وقت قصير من استهداف البيوت الآمنة ورجال المقاومة في قطاع غزة، وجهت كتائب القسام الضربة الصاروخية الأكبر حتى الآن لمدينتي أسدود وعسقلان المحتلتين”.

واكد الناطق باسم القسام أبو عبيدة: في ضربةٍ صاروخيةٍ هي الأكبر من نوعها، استهدفت كتائب القسام ظهر اليوم أسدود وعسقلان بـ 137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، ولا زال في جعبتنا الكثير.

وكشفت الكتائب أنها وجهت الضربة الصاروخية الأكبر حتى الآن والتي جاءت رداً “على استمرار العدو في استهداف البيوت الآمنة ورجال المقاومة، والقادم أعظم بإذن الله”.

وفي وقت سابق من صباح اليوم أعلن القسام أنها وجهت ضربةً صاروخيةً كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة، رداً على استهداف البيت الآمن على رؤوس ساكنيه غرب مدينة غزة، مؤكدة أنه إذا “كرر العدو استهداف البيوت المدنية الآمنة فستجعل عسقلان جحيماً، فيما اعترف العدو بإصابة نحو 30 صهيونياً وتضرر عدداً من المباني جراء القصف القسامي”.

غزة: ارتفاع عدد شهداء القصف الاسرائيلي إلى 24 فلسطينيا

ارتفع  عدد ضحايا قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، الثلاثاء، إلى  24 شهيدا واكثر من 100 جريح .

وواصلت مقاتلات الاحتلال الاسرائيلي، الثلاثاء، شن غاراتها على مناطق عدة من قطاع غزة، التي بدأتها مساء الإثنين، وأسفرت عن استشهاد 24 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، وإصابة 103 آخرين بجراح مختلفة.

وأفادت وسائل إعلام مختلفة،  بأن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت 3 مواقع في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، من بينها منزل فارغ، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأضاف أن طائات الاحتلال، قصفت أرضا زراعية أُخرى، وموقعا يتبع لـ”كتائب عز الدين القسّام” الجناح المسلّح لحركة “حماس”، شمالي القطاع، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ولفت إلى أن طائرات حربية شنت قصفا قرب مجموعة من المواطنين شرق بلدة بيت حانون (شمال)، فيما لم تنشر وزارة الصحة أنباء حول وجود إصابات جديدة حتى اللحظة.

ومساء الاثنين، أكدت وزارة الصحة وصول 9 شهداء من بينهم 3 أطفال، فيما تم تسجيل وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات حربية “إسرائيلية”، قصفت تجمعا للمواطنين في مدينة “بيت حانون” شمالي قطاع غزة موقعة عدداً من الشهداء والإصابات.

وقالت مصادر محلية: إن طائرات الاحتلال أطلقت عدداً من الصواريخ تجاه تجمع للمواطنين في شارع المصريين بمدينة بيت حانون شمالي قطع غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال دراجة نارية في بيت حانون، ما أدى إلى ارتقاء شهيد.

وفي وقت سابق، منحت “الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية” في قطاع غزة،”إسرائيل”، مهلة حتى الساعة السادسة من مساء الاثنين (بالتوقيت المحلي)، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي “الشيخ جراح” بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.

واقتحمت صباح الإثنين، قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، قبل أن تنسحب مخلفة أكثر من 305 إصابات بصفوف الفلسطينيين بينهم مسعفون، وفق “الهلال الأحمر” الفلسطيني.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة “باب العامود” وحي “الشيخ جراح” ومحيط المسجد الأقصى.

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التعليقات
10
  • Mehdi Mountather

    INCHAALLAH la fin de Netanyahou ces généraux les israéliens par les foudres les tornades les roquettes meteor fort séisme arrêt cardiaque Covid-19 indien Amen.

    0
  • موسطاش

    إلى المتخاذل المدعو معوش (و أغلب الظن أنه ذبابة مخنزية) : لو تبنى المجاهدون الجزائريون نفس تفكيرك المتشاءم لما خرجت فرنسا صاغرة ذليلة (رغم بقاءها 132 سنة) ! و فلسطين ستحرر بإذن الله و بسواعد أبناءها كما حررها صلاح الدين الأيوبي و كما فتحها عمر ابن الخطاب من قبله. المهم التوكل على الله و الإعداد .

    -1
  • معوش

    سوف تزول اسرائيل يوم تشرق الشمس من القطب الشمالي لتغيب في القطب الجنوبي ويوم تجف البحار والمحيطات وتتحول الى مزارع للبطيخ بأنواعه .

    -6
  • نمام

    ماذا نقول في هذا الوضع الدولي ولاكتساب الراي العالمي نحتاج لسنين و للدول طبعا تحكمهم امريكا ماذا جنى الفلسطنيون من الانتفاضة الاولى حصل عرفات على سلطة اقاماها و حرس شرفي يستقبله وابتلع اي تمدد الغصب من الاراضي 78في المائة وقوات امن يصرف عليها من ميزانية السلطة اقل ما يصرف على التعليم و الصحة اقل ما يصرف لحماية المستوطنين انتفاضة ثانية للاستدراك تذهب بعرفات وياتي محمود عباس حامي المستوطنين هذه الانتفاضة مفجرها النتن ياهو لئلا يتحالف العرب مع غريمه و يشكل الحكومة ولا يسمح بظهور قوة فلسطينية سيرتب قادما لعميل للشباك يتولى السلطة ويكمل التهويد ويزيد عدد المستوطنين سلطة تحت الاحتلال تعمل لصالحه موازين قوى هل من طريق ثان اكيد و لكن

    2
  • فاروق

    لا تحزني يامريم المقدسية، ستزول اسرائيل اجلا ام عاجلا و لو كان معهم ملوك الجان و يمكرون و يمكر الله، و الله خير الماكرين

    0
  • aymen

    كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، قالك قد وجهة ضربة ساروخية لمدن اسرائيلية الدي تعتبرها هده الاخيرة الا العاب نارية و سنرى في الايام القادمة ردة فعل الجيش الصهيونية على هده الاعتدءات يعني العاب نارية مقابل صواريخ باليستية انا اشك في حركة حماس و الدي سيدفع الثمن هو المواطن الفلسطيني لان بهده الطريقة سيزرعون الرعب في سكان فلسطين لكي يرحلو من مدنهم

    0
  • انها المهزلة

    سوف يغضب العرب . وان غضبوا اجتمعوا . وان اجتمعوا تفرقوا دون أن يتفقوا .. ومن قال أن للأغلبية قوة .. وقد صدق القائل : قليل من النحل أفضل من أسراب الذباب .

    6
  • Said

    مند وصول بايدن لرئاسة امريكا وعدم ذكره لاي مقترح يخص القدس او حل الدولتين وايضا دعمه الغير مسبوق لاسرائيل يتضح انه اعطى الضوء الاخضر لتصفية القدس ومعها القضية الفلسطنية واعدم كل مابناه سلفه ترامب فيما يخص حل الدولتين .

    3
  • حكيم

    اين السعودية والامارات العربية والبحرين وقطر ومصر والاردن فهل جبن العرب والاعراب والعربان امام اسيادهم اليهود لماذا لم يقدم عرب الخليج حكاما وشعوبا وعلماء دين يد العون لاخوانهم العرب السنة بفلسطين ثالث الحرمين واولي القبلتين . اين الجيوش العربية التي لا تهزم لقد سمعنا مؤخرا ان مصر تملك جيشا قويا لا يقهر فلماذا لم ترد علي عدوان الصهاينة بالقدس ضد العرب السنة .

    11
  • محمد

    اين حقوق الانسان اين العلمانيون الي قلك الكفار رحماء

    9

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