بعد مهلة للاحتلال لوقف هجماته

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، الثلاثاء ، توجيه ضربة صاروخية هي الأكبر لمدينتي أسدود وعسقلان المحتلتين.

في السياق ذاته، أفادت القناة 13 العبرية عن إصابة مبنى بشكل مباشر إثر قصف المقاومة الصاروخي لها ظهر الثلاثاء.

وقالت قناة كان العبرية: “أكثر من 60 صاروخًا أطلقت دفعة واحدة من غزة نحو مدينتي أسدود وعسقلان خلفت أضرارا في عدة مباني و5 إصابات”.

من جانبه، كتب محرر الشؤون الفلسطينية في يديعوت اليئور ليفي: “الذي حدث في عسقلان واشدود في الربع ساعة الاخيرة جنون بكل ما للكلمة من معنى”.

وقالت القسام عبر موقعها الرسمي: “بعد وقت قصير من استهداف البيوت الآمنة ورجال المقاومة في قطاع غزة، وجهت كتائب القسام الضربة الصاروخية الأكبر حتى الآن لمدينتي أسدود وعسقلان المحتلتين”.

واكد الناطق باسم القسام أبو عبيدة: في ضربةٍ صاروخيةٍ هي الأكبر من نوعها، استهدفت كتائب القسام ظهر اليوم أسدود وعسقلان بـ 137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، ولا زال في جعبتنا الكثير.

وكشفت الكتائب أنها وجهت الضربة الصاروخية الأكبر حتى الآن والتي جاءت رداً “على استمرار العدو في استهداف البيوت الآمنة ورجال المقاومة، والقادم أعظم بإذن الله”.

وفي وقت سابق من صباح اليوم أعلن القسام أنها وجهت ضربةً صاروخيةً كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة، رداً على استهداف البيت الآمن على رؤوس ساكنيه غرب مدينة غزة، مؤكدة أنه إذا “كرر العدو استهداف البيوت المدنية الآمنة فستجعل عسقلان جحيماً، فيما اعترف العدو بإصابة نحو 30 صهيونياً وتضرر عدداً من المباني جراء القصف القسامي”.

غزة: ارتفاع عدد شهداء القصف الاسرائيلي إلى 24 فلسطينيا

ارتفع عدد ضحايا قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، الثلاثاء، إلى 24 شهيدا واكثر من 100 جريح .

وواصلت مقاتلات الاحتلال الاسرائيلي، الثلاثاء، شن غاراتها على مناطق عدة من قطاع غزة، التي بدأتها مساء الإثنين، وأسفرت عن استشهاد 24 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، وإصابة 103 آخرين بجراح مختلفة.

وأفادت وسائل إعلام مختلفة، بأن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت 3 مواقع في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، من بينها منزل فارغ، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأضاف أن طائات الاحتلال، قصفت أرضا زراعية أُخرى، وموقعا يتبع لـ”كتائب عز الدين القسّام” الجناح المسلّح لحركة “حماس”، شمالي القطاع، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ولفت إلى أن طائرات حربية شنت قصفا قرب مجموعة من المواطنين شرق بلدة بيت حانون (شمال)، فيما لم تنشر وزارة الصحة أنباء حول وجود إصابات جديدة حتى اللحظة.

ومساء الاثنين، أكدت وزارة الصحة وصول 9 شهداء من بينهم 3 أطفال، فيما تم تسجيل وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات حربية “إسرائيلية”، قصفت تجمعا للمواطنين في مدينة “بيت حانون” شمالي قطاع غزة موقعة عدداً من الشهداء والإصابات.

وقالت مصادر محلية: إن طائرات الاحتلال أطلقت عدداً من الصواريخ تجاه تجمع للمواطنين في شارع المصريين بمدينة بيت حانون شمالي قطع غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال دراجة نارية في بيت حانون، ما أدى إلى ارتقاء شهيد.

وفي وقت سابق، منحت “الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية” في قطاع غزة،”إسرائيل”، مهلة حتى الساعة السادسة من مساء الاثنين (بالتوقيت المحلي)، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي “الشيخ جراح” بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.

واقتحمت صباح الإثنين، قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، قبل أن تنسحب مخلفة أكثر من 305 إصابات بصفوف الفلسطينيين بينهم مسعفون، وفق “الهلال الأحمر” الفلسطيني.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة “باب العامود” وحي “الشيخ جراح” ومحيط المسجد الأقصى.