غزة تتعرض لإبادة جماعية موثقة بالتجويع وسط صمت دولي مريب

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو إلى "وقف العدوان فورًا" ويؤكد:

أكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن غزة المحاصرة تتعرض لإبادة جماعية موثقة بالتجويع والقتل الممنهج، وسط مأساة إنسانية غير مسبوقة وصمت دولي وصفه بـ”المريب” و”التواطؤ المخزي”، مشددًا على أن ما يحدث ليس مجرد حرب، بل سياسة قتل متعمد يحول الجوع والعطش إلى وسيلة للموت البطيء، فيما تُسوق المساعدات كوعود لا تصل.

وأضاف الاتحاد في بيان له، أن الأطفال في غزة “يموتون، لأنهم وُلدوا فيها، وليس لأنهم حملوا السلاح، وتدفن الأمهات في صمت، في ظل عالم خذل العدالة وشرّع الجريمة بتخاذله”.

ووجه الاتحاد رسائل متعددة، بدأها بدعوة أهل غزة إلى الصبر والثبات، مؤكدًا أنهم “على الحق، وأن الله لن يضيع أعمالهم، وأن دماءهم الطاهرة ستظل لعنة على الاحتلال ونارًا توقظ ضمائر الغافلين”.

وحمّل الاتحاد قادة العالم الإسلامي مسؤولية الصمت، معتبرًا أن “كل من دعم العدو بالسلاح أو المال أو الإعلام فهو شريك في الجريمة، ومن صمت وهو قادر فقد خان الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وخذل الأمة والأجيال القادمة”.

كما خاطب الاتحاد شعوب العالم وقادته، داعيًا إلى تحرك يتجاوز التعاطف إلى “وقف العدوان فورًا” و”كسر الحصار”، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة “اختبار لإنسانية العالم”، مطالبًا بتحرك سياسي وإعلامي عاجل لإنقاذ ما تبقى من أرواح وكرامة في غزة.

وفي رسالته إلى العلماء والدعاة وأصحاب المنابر والإعلام، شدد الاتحاد على أن “الصمت في زمن المجازر خذلان، وتأخر المواقف خيانة للأمانة”، داعيًا إلى مناصرة غزة بكلمة صادقة أو موقف شجاع.

كما دعا الاتحاد الهيئات الحقوقية والمحاكم الدولية إلى تحرك عاجل لمحاكمة الاحتلال على جرائمه ضد الإنسانية، وخاصة جريمة التجويع المتعمد، محمّلًا الأمم المتحدة مسؤولية الفشل في حماية المدنيين في غزة.

وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن الاحتلال الصهيوني يرتكب جريمة إبادة جماعية بالتجويع والحصار والتدمير، وأن العالم شريك في هذه الجريمة ما لم يتحرك فورًا لوقفها، داعيًا المؤسسات الدولية والضمائر الحية إلى تحرك عاجل، مشددًا على أن هذا واجب المسلمين قبل غيرهم تجاه ما يحدث في غزة.