غزة تتعرض لقصف جديد من الاحتلال الاسرائيلي (فيديو)

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بعيد منتصف ليلة السبت إلى الأحد، غارات جوية متتالية شمال قطاع غزة وجنوبه، فيما أطلقت المقاومة مضادات أرضية.

وقصف الجيش الإسرائيلي موقع القادسية غرب خان يونس بـ 5 غارات متتالية، كما استهدفت مدفعية الاحتلال نقطة للضبط الميداني شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “شنت طائرات ومروحيات حربية قبل قليل غارات جوية على مجموعة من الأهداف تابعة لحماس في خانيونس”.

وأضاف: أن الدبابات الاسرائيلية” قصف نقاط عسكرية على الحدود مع قطاع غزة”.

وأشار الناطق باسم الاحتلال أن حجم الأهداف ونوعيتها، يعتبر بمثابة رد على إطلاق الصاروخين صباح اليوم نحو شواطئ غوش دان، محملًا حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وتداعيات الأعمال المنطلقة من القطاع.

وصباح السبت، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أُطلقا من غزة، وسقطا في عرض البحر المتوسط قبالة ساحل منطقة غوش دان (وسط البلاد) التي تضم مدينة تل أبيب.

وفي قطاع غزة، لم تصدر أي جهة تعقيبا حول الحدث، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق أي صواريخ.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مصر تجري اتصالات مع تل أبيب والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لمنع التصعيد بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية -لم تسمها- قولها إن مصر تحاول إقناع إسرائيل باحتواء حادث سقوط الصاروخين، كما تحاول أيضا إقناع الفصائل الفلسطينية بضبط النفس.

https://twitter.com/awadsahel/status/1477527950564151302

من جهته، دعا وزير إسرائيلي سابق أمس السبت إلى اغتيال القياديين في حركة “حماس” إسماعيل هنية ويحيى السنوار، وذلك في أعقاب سقوط الصاروخين في البحر.

وبحسب القناة الـ14 الإسرائيلية (خاصة)، قال وزير المواصلات السابق أيوب القرا “حان الوقت لإرسال إسماعيل هنية ويحيى السنوار للقاء (عبد العزيز) الرنتيسي و(أحمد) ياسين”، في إشارة إلى القياديين اللذين اغتالتهما إسرائيل عام 2004.