“غزة ستُدمر”.. زوجة قائد صهيوني تروي ما حدث في 7 أكتوبر

في أول مقابلة لها، تحدثت زوجة رئيس أركان جيش الاحتلال السابق هرتسي هاليفي عن صباح 7 أكتوبر وشاركت الكلمات التي نطق بها زوجها قبل مغادرة منزلهما.

وفي حديثها عبر بودكاست يحمل عنوان ” “وأنتِ اخترتِ الحياة”، قدّمت شارون سردا شخصيا لتلك الساعات التي اعتبرتها مصيرية، وقالت:” في ذلك الصباح الملعون، كان زوجي قد فهم بالفعل أنها حرب، لم أكن قد استوعبتها بعد.”

“تابعت : “غادر باكرا جدا – قبل السابعة صباحا بكثير، قبّل الأطفال قبلة سريعة، وعندما التقط أدوات الصلاة، غرق قلبي، كنت أعلم أنه لن يعود”.

أضافت: “جاءت اللحظة المرعبة التي لا تُنسى التفت إليّ وقال لي “ستدمر غزة” كانت هذه كلماته، شعرت بالرعب عندما قالها، لأنني كنت أعرف أنها صحيحة”.

كما استغلت زوجة القائد الذي شارك في مجازر كثيرة في غزة، الفرصة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي أدت إلى “هجمات” 7 أكتوبر، وقالت: “أستطيع القول عن هرتسي إنه لم يكن يوما واحدا في حياته مغرورا أو متجاهلا لأي شيء”.

وتابعت حديثها “آمل حقا أن تُشكّل لجنة تحقيق رسمية – حتى لا يضطر أبنائي وأحفادي إلى معرفة ما حدث من خبر عابر”.

وأكدت قائلة: “هذا النوع من التحقيقات لا يهدف إلى إلقاء اللوم، إنه أمرٌ مهمٌ للتعلم وللمضي قدما، لكنني أشعر بالحاجة للاعتذار، لأنه كان هو من ترأس الجلسة”.

وعندما سُئلت زوجة رئيس الأركان السابق، عن ردود الفعل المجتمعية على ارتدائها أساور تُمثل الأسرى، دافعت عن أفعالها قائلةً:

“أستمر في ارتداء الأساور لأن هذا ما أريده، وليس للتعبير عن رأيي، لقد سألني الناس عن دوافعي، لكنني ببساطة أعاني من ألم شديد، معاناة تأتي مع المسؤولية، لا أريد خلعها، انتقدوني كما شئتم.