غزة.. مذبحة بعيدا عن الأنظار

الاحتلال يقطع الاتصالات وسط قصف غير مسبوق

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، بقطع الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، وسط غارات كثيفة و”غير مسبوقة” من الجو والبر والبحر، وسط تقارير إعلامية عن عملية برية.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته تشن حاليا شنت هجمات “مكثفة وغير مسبوقة” على كافة أرجاء قطاع غزة، فيما أكدت وسائل إعلام أن القصف الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب.

وأشارت إلى أن هذا القصف تزامن مع قطع الاتصالات والانترنيت بشكل كامل عن القطاع، فيما دوت صفارات الإنذار دوت وسط إسرائيل وفي منطقة تل أبيب الكبرى وفي مناطق الجنوب.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت فصائل المقاومة في غزة قصف الداخل الإسرائيلي برشقات صاروخية، فيما يبدو ردا على القصف “المكثف” و”غير المسبوق” الذي أعلن عنه الجيش الإسرائيلي قبل قليل على القطاع.

وقد أكّد موقع “نتبلوكس” المختص في الأمن السيبراني ورصد انقطاعات الإنترنت -في حسابه على منصة إكس- انقطاع الخدمة بشكل كامل عن غزة.

من جهة أخرى، كشفت مصادر، أن المفاوضات تسير بشكل متسارع لإنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة قطرية، بحسب “الجزيرة”

في الوقت نفسه، نقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية عما وصفتها بالمصادر الدبلوماسية المطلعة على المفاوضات أنه تم إحراز “تقدم كبير” في المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، لكن “لا تزال هناك مسائل عالقة”.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لشبكة “إيه بي سي” بأن واشنطن ما زالت تعمل مع شركائها للإفراج عن كل المحتجزين.

يأتي هذا بعدما قالت مصادر إسرائيلية إن تل أبيب أبلغت الوسطاء باستعدادها “لتقديم ثمن” مقابل الإفراج عن عدد كبير من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأسرت فصائل المقاومة الفلسطينية قرابة 250 إسرائيليا خلال عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري، وقال الجيش الإسرائيلي إنه أبلغ عائلات 229 شخصا على الأقل -من العسكريين والمدنيين- بأن أبناءهم محتجزون في غزة.

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن قيادي في حماس قوله إن الحركة لا يمكنها أن تطلق سراح المحتجزين قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة.

وقال القيادي الذي يزور موسكو ضمن وفد من حماس إن الحركة تحتاج إلى وقت لتحديد أماكن كل المحتجزين الذين نقلتهم فصائل فلسطينية مختلفة إلى غزة أثناء طوفان الأقصى. وشدد القيادي على أن هناك حاجة إلى أوضاع هادئة لإنجاز هذه المهمة.