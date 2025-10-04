غزة.. مواجهة الفناء

تدخل الحرب الصهيونية على قطاع غزة، مرحلتها الأخيرة من الإبادة، وتقف وحدها في مواجهة آلة الدمار النازية التي أطلقت يدها الولايات الامريكية المتحدة، لتعربد في المنطقة بأكملها، تهاجم بيروت، وتقصف دمشق، وتتولى البحرية الأمريكية صنعاء، بلا حسيب ولا رقيب.. مات الضمير العالمي وانكفأت النخوة الإسلامية، وتركت غزة لمصيرها، تركتها لكمشة من اليهود الصهاينة، ليرتكبوا أبشع جرائم هذا القرن، أمام عدسات الكاميرات، وليس هناك من مهتم.

في حرب إبادة يقوم بها المجرم نتنياهو، بمباركة كاملة من العنصري ترمب والذين يسيطرون الآن على مقاليد الحكم في البيت الابيض، وفي حضور إخوة يوسف في الدم والدين، تباد غزة. ورغم الاصوات القليلة التي ترتفع بين الحين والآخر على استحياء، فإنّ الغياب غير المبرر وغير المفهوم للعرب، لا يمكن حشره إلا في خندق الخيانة والوضاعة.

غزة تتعرض لأخطر مرحلة في تاريخ نكبة فلسطين المستمرة، وتدخل مرحلة حرجة من الإبادة، يُقتلون بالآلاف في رفح، وفي خان يونس، وحي الشجاعية الذي يتعرض إلى قصف عنيف، تظهر بعض جوانبه صورٌ مهربة من داخله، صور صادمة وعلى بشاعتها، لا يمكن لها أن تؤطر حقيقة معاناة الراحلين قهرا من سكان غزة.. مرحّلون منذ سبع عشرة شهرا، بين ركام الأبنية وجثث الشهداء، يتركون ديارا بعد الديار، يحملون القهر في قلوبهم وخيام القماش والبلاستيك وشرف الشهادة، شرف باعته أمة محمد في أسواق النخاسة والخيانة والغدر.

انسحب الجميع، غادر حزب الله المشهد، وكذا المقاومة العراقية، وفتر حماسُ إيران، وأحكم الصهاينة حصارهم على غزة، وخلت لهم الأجواء لمزيد من القتل والتشريد والإبادة والتجويع. قمة عربية انتهت إلى إرسال إشارات ضعف وهوان إلى العالم، فالتقطها الصهاينة وانطلقت طائراتهم لتنهي ما بدأته منذ قرابة سنة ونصف، بعد أن عجزت عنه رغم الحصيلة الثقيلة من الشهداء قبل الهدنة المخادعة.

تُفرغ السماء قنابل الصهيونية اليهودية والنازية الأمريكية، على رؤوس الجميع في غزة، ولا تنسى نصيب سوريا ولبنان، وينتقل الناس الذين تخطئهم القاذفات بين أطراف غزة، هروبا من شهادة مؤجَّلة، في وقت يقف العالم غير مكترث، عالم يغرق في بدعة ترمب التعريفية، يتصارع فيه الجميع من أجل مصالحهم، إلا العرب والمسلمون الذين يقفون على الجانب الهش من التاريخ، يسجلون خيباتهم وخنوعهم وضعفهم وتشرذمهم، ويترصدون إشارات الهوان على رصيف المذلة.

يرحل الفلسطينيون من الشجاعية ومن أكثر من 65 بالمائة من أراضي القطاع التي أصبحت محظورة بسبب القصف وأوامر الإخلاء الصهيونية، حسب ما أوردته هيئة الأمم التي لم تكن يوما متحدة، يرحلون إلى فضاءات أخرى تنتظرهم فيها رائحة الموت ودخان القنابل ودوي الدبابات، وينام العالم على بعد صورة منهم، مرتاحا بعد أن دفن ضميره بين أكوام الجثث المرمية في شوارع غزة.

مخزونات الغذاء نفدت، والأونروا أصبحت عاجزة، وما تبقّى من مستشفيات، يتعرّض لاستنزاف كبير، بسبب محدودية الإمكانات، وغياب الأدوية، والأخطر من ذلك نفاد الوقود الذي يسمح بتشغيل بعض أجزاء تلك المستشفيات التي لا يتوقف الصهاينة عن قصفها. وآلة القتل الصهيونية تتوسع والعرب عاجزون عن استصدار قرار إدانة، فما بالك بوقف العدوان والإبادة . ولا حل في الأفق سوى استمرار الإبادة ودخولها مرحلتها الأخيرة. والمرحلة الأخيرة التي يسعى إليها الصهاينة إنما تتعلق بقلب موازين القوى الديموغرافية بشكل واضح لصالح المستوطنين اليهود في كامل فلسطين.