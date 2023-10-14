غزة.. هيروشيما فلسطين

حسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فإنّ الطيران الحربي الإسرائيلي قصف نحو 1300 هدف في قطاع غزة، منذ بداية الحملة العسكرية، بأكثر من ألفي طن متفجرات، أي أن وزن المتفجرات التي سقطت على قطاع غزة، الذي لا تزيد مساحتُه عن 356 كيلومتر مربع، تساوي 500 ضِعف القنبلة الذرية، التي ألقاها الجيش الأمريكي على مدينة هيروشيما اليابانية عام 1945، والتي بلغ وزنها 4 أطنان وصداها كل العالم وعبر الأزمان.

مربعاتٌ سكنية دمرت بالكامل وأحياء لم يبق فيها حجر ولا بشر، خمسون عائلة مُحيت من السجلّ المدني ولم يبق منها أحدٌ.. كل ذلك حدث في أول أسبوع من الحرب، حرب إبادة جماعية تُرتكب اليوم على مرأى ومسمع العالم الذي لم يحرِّك ساكنا في قطاع غزة المحاصَر والمنكوب، إذ مُنع عنه الماء والكهرباء والغذاء والدواء والتواصل، وكل شيء يتحرك يتم قصفه حتى المسعفين والأطباء كما الصحفيين وطواقم الدفاع المدني.

وقد طال القصف الذي يتواصل ليلا نهارا بلا هوادة، عشرات المباني السكنية والمصانع والمساجد والمتاجر والأسواق…

وفي حصيلة جديدة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد أكثر من 2200 فلسطيني وإصابة أكثر من 8700 آخرين بجراح مختلفة جراء القصف الإسرائيلي الهمجي.

في حين يواجه القطاع كارثة إنسانية محققة مع توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل، بشكل كامل، خلال ساعات جراء نفاد الوقود.. واستحالة استمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية الأساسية، وقد تم إطلاق نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرُّك السريع لإيقاف هذه الجريمة ضد الإنسانية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توجيه ضربات كثيفة لقطاع غزة منذ أن أقدمت حركة حماس يوم السبت 7 أكتوبر على مهاجمة مستوطنات غلاف غزة وقتل وجرح وأسْر عددا معتبر من الجنود الإسرائيليين، فضلا عن إطلاقها ضربات صاروخية باتجاه عدة أهداف من مدن وبلدات إسرائيلية.

حرب إبادة أقلّ ما يوصف على ما يحدث في غزة، أحياء بأكملها سُوِّيت بالأرض، وما زالت الجهات المختصة في قطاع غزة غير قادرة على إحصاء حجم الدمار بسبب تواصل الغارات الإسرائيلية بشكل مستمر، المشاهد مروِّعة، لا يمكن وصفها، إنها هيروشيما جديدة تضرب المنطقة بسلاح أمريكي ويد صهيونية أمام أنظار العالم المتواطئ والمتفرِّج.