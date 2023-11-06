“غزة ولبنان والأرض الموعودة كلها لنا”.. ضابط صهيوني يثير ضجة واسعة!

أثار ضابط صهيوني ضجة واسعة بخطابه المستفز الذي تكلم فيه عن المخطط التوسعي للاحتلال الإسرائيلي بضم غزة ولبنان للأراضي المحتلة.

يقول الحاخام العسكري الإسرائيلي عميحاي فريدمان، التابع لوحدة “ناحل” في جيش الاحتلال: “إن أرض الميعاد كلها لنا بما فيها غزة ولبنان”، وفق ما نقلته صحيفة “هآرتس” العبرية، وهو ما أثار استياء واسعا ودعوات لفضح المعتقدات العبرية.

ويظهر الحاخام في مقطع مصور وهو يقول: “الشعب يعرف أن هذه الأرض لنا، كل الأرض، هذا يشمل غزة ولبنان وكل أرض الميعاد، سوف نعود، مستوطنات غوش قطيف صغيرة مقابل ما نريد أن نصل إليه بإذن الله”.

وأضاف: “بعيدا عن قتلانا الذين سقطوا في هجوم حماس، وكذلك أسرانا، لقد كان هذا الشهر من أكثر الشهور سعادة في حياتي”.

وتابع: “أحب أن أتخيل نفسي رئيسا للوزراء هذا لن يكون، لكن لو كنت رئيسا للوزراء وتخيلت أنه لم يسقط لدينا قتلى، ولا جرحى ولا مخطوفين، لو أبعدت كل هذا عن الشاشة، سأبقى مع أسعد شهر في حياتي”.

وختم: “لقد وصلنا إلى نقطة محورية بأن صعد الشعب الإسرائيلي فيها مرتبة أخرى، لقد استطعنا الآن أن نحدد من نحن، استطعنا أن نبرهن للعالم ما العدل والصدق والأخلاق والقيم، ولذلك سوف ندمر الشر، وسوف نستأصل حماس والأعداء.. سندمرهم جميعا قريبا”.

في ذات السياق، أفادت القناة “12” العبرية بأن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن “سلوك الضابط (الحاخام) لا يتماشى مع قيم وأوامر الجيش، وأنه تم استدعاؤه للتوضيح وسيتم التعامل معه على هذا الأساس”.

وأشارت إلى “أن الجيش لن يسمح بهذا النوع من الحديث غير اللائق بين صفوفه في الروتين أو القتال”.