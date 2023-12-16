-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
فلسطين
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
غزة!
باقي بوخالفة
2023/12/16
29
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
بن قرينة: على المرأة الانخراط أكثر في المقاولاتية والحياة السياسية
عرقاب: محادثات متقدمة مع مؤسسات دولية لإنشاء شركة صيانة مختلطة
تنبيه من المستوى الثاني: أمطار رعدية غزيرة عبر 12 ولاية إلى غاية السبت
إنهاء مهام المدير العام لجريدة المجاهد
نحو ترسيم 17 ألف أستاذ إنجليزية ورياضة بالمدارس
زيتوني يستقبل الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
تسريب قائمة لاعبي المنتخب الوطني لـ “كان” 2024
2023/12/14
صحف فرنسية تُسوّق لمظلوميّة زائفة تُصور الجزائر طرفًا معتديا
2023/12/15
أمطار تصل إلى 60 ملم عبر 14 ولاية ورياح قوية عبر أخرى
2023/12/14
تنبيه من المستوى الثاني: أمطار رعدية غزيرة عبر 12 ولاية إلى غاية السبت
2023/12/15
فيديو متداول لرمي ملابس زارا أمام مقر الشركة بأمريكا هذه حقيقته!
2023/12/16
الرأي
المزيد
سيتفاوضون مع السِّنوار
محمد سليم قلالة
2023/12/16
بين السياسة والأخلاق
عبد الوهاب دربال
2023/12/16
يا أرض فلسطين.. علّمينا اليقين
سلطان بركاني
2023/12/16
“الكاف” لا تحب الجزائر
ياسين معلومي
2023/12/16
… لهذا نمقت حضارتهم !
أحمد محمود عيساوي
2023/12/16