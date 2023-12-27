-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
فلسطين
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
غزة
باقي بوخالفة
2023/12/27
10
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
مجمع “الشروق” لعب دورا مهما في نصرة “طوفان الأقصى”
الذكاء الصناعي والرقمنة.. بوابة الصناعة الحربية في الجزائر
مؤسسات ناشئة للاستثمار في إعادة تدوير النفايات المنزلية
عطاف: الاستثمارات القطرية في الجزائر تتجاوز الدول الأوروبية مجتمعة
تشديد العقوبات ضد مسؤول سابق بوزارة المالية و7 متهمين
محاكمة الوزير السابق خمري بقطب سيدي أمحمد قريبا
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
الخضر سيلعبون بخط وسط من الأحلام في كوت ديفوار
2023/12/24
كان يدفع نحو 150 مليون عن كلّ ليلة يقضيها في الفندق
2023/12/24
نقل سرار إلى مستشفى سطيف
2023/12/25
عسكر مالي يخطئون مع الجزائر وخبراء يتوقعون مرور العاصفة
2023/12/24
6 إجراءات لضمان بيع اللحوم الحمراء بـ1200 دينار
2023/12/24
الرأي
المزيد
التربية توجه أهداف التعليم
خير الدين هني
2023/12/27
كيف لا نحيد عن شرور “الدروس الخصوصية”؟
لمباركية نوّار
2023/12/27
الحرب على الفساد لن تضع أوزارها
عبد الحميد عثماني
2023/12/27
كفانا هجرا وعداوات
سلطان بركاني
2023/12/27
إِيقَاظُ الرُّقُود المحتمين باليهود
محمد الهادي الحسني
2023/12/27