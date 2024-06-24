غزل المحلة يقترب من التعاقد مع مصطفى بركان

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اقترب نادي غزل المحلة المصري من التعاقد مع مصطفى بركان، لاعب مقرة السابق واتحاد العاصمة الحالي، وذلك بعدما نال اللاعب إعجاب الجهاز الفني للمحلة بعد متابعته خلال الفترة الماضية.

وينتظر نادي غزل المحلة وصول اللاعب ووكيله من الجزائر، من أجل إتمام المفاوضات مع اللاعب والحصول على توقيعه. ويلعب مصطفى بركان صاحب الـ21 عاما في مركز خط الوسط المهاجم والمدافع، وشارك مع فريقه في 14 مباراة بالدوري الجزائري هذا الموسم.

شبيبة القبائل يتفاوض مع بن شيخة

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة أن نادي شبيبة القبائل دخل في مفاوضات مع المدرب عبد الحق بن شيخة للإشراف على العارضة الفنية خلفا بهلول جيلالي التي فضلت الإدارة عدم تجديد عقده.

بن شيخة طلب مهلة للتفكير خاصة وأن عديد الأندية تريد خدماته على غرار شباب بلوزداد مولودية وهران، وعروض أخرى خليجية.

قندوسي ينتظر رد الأهلي

ينتظر لاعب الأهلي المصري قندوسي رد الأهلي على طلبه، سواء بالعودة للأهلي في الموسم القادم أو الموافقة على رحيله نهائيا، بعدما رفض فكرة الإعارة مرة أخرى إلى أحد الأندية المصرية، في حصوله على عروض عربية وأوروبية مؤخراً.

علما أن لاعب سيراميكا كليوباترا انفعل على الجهاز الفني للفريق بعد استبداله في الدقيقة 83 في مباراة المصري البورسعيدي، وخرج اللاعب من الملعب غاضبًا، حيث لم يصافح الجهاز والفني واللاعبين المتواجدين على مقاعد البلاء، وانتهت المواجهة بفوز رفقاء قندوسي بهدفين لصفر.

علاطي مناجير عام في مولودية البيض

اختارت إدارة مولودية البيض وليد علاطي مناجير عام للفريق الذي حقق البقاء في آخر جولة من البطولة بعد الفوز على نجم بن عكنون، مهمة اللاعب السابق لمولودية الجزائر هي جلب عدد من اللاعبين الذي بإمكانهم تقديم الإضافة للفريق ووضع سياسة من أجل لعب الأدوار الأولى هذا الموسم.

معز حسن يقترب من “الحمراوة”

يتواجد الحارس الدولي التونسي، وحارس الإفريقي التونسي معز حسن ضمن دائرة اهتمامات نادي مولودية وهران، تحسبا للموسم القادم، حيث باشر الحارس التونسي إجراءات تغيير الجنسية، باعتبار زوجته جزائرية، ويريد خوض تجربة في البطولة الوطنية من بوابة الفرق الكبرى، حيث تواجد اسمه في فريق مولودية الجزائر ومولودية وهران، بالإضافة إلى نادي شباب قسنطينة، حيث من المنتظر أن يحل بأرض الوطن بداية شهر جويلية المقبل، من أجل قضاء عطلته وإتمام إجراءات حمل الجنسية الجزائرية.

شباب قسنطينة يريد منزلة وخوجة

يتواجد ثنائي مولودية الجزائر عبد القادر منزلة ودليل خوجة ضمن دائرة اهتمامات نادي شباب قسنطينة، حيث يريد المدرب عبد القادر عمراني، استقدام الثنائي من أجل تدعيم الفريق الموسم المقبل، غير أن إدارة مولودية الجزائر ترفض بيع أو إعارة الثنائي خاصة عبد القادر منزلة، الذي يعول عليه كثيرا الطاقم الفني في الموسم القادم، فيما يبقى الخيار مفتوحا لخوجة من أجل التنقل على سبيل الإعارة وفقط، حيث ترفض إدارة المولودية التفريط فيه، مبدية النية في استرجاعه مستقبلا.

الحارس التونسي معز يقترب من “الحمراوة”

يتواجد الحارس الدولي التونسي، وحارس الإفريقي التونسي معز حسن ضمن دائرة اهتمامات نادي مولودية وهران، تحسبا للموسم القادم، حيث باشر الحارس التونسي إجراءات تغيير الجنسية، باعتبار زوجته جزائرية، ويريد خوض تجربة في البطولة الوطنية من بوابة الفرق الكبرى، حيث تواجد اسمه في فريق مولودية الجزائر ومولودية وهران، بالإضافة إلى نادي شباب قسنطينة، حيث من المنتظر أن يحل بأرض الوطن بداية شهر جويلية المقبل، من أجل قضاء عطلته وإتمام إجراءات حمل الجنسية الجزائرية.