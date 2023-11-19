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غزّة : مستشفيات بلا ماء ولا كهرباء منذ 7 أيام (فيديو)

الشروق أونلاين
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غزّة : مستشفيات بلا ماء ولا كهرباء منذ 7 أيام (فيديو)
الهلال الأحمر الفلسطيني
إضافة إلى قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف، ومنع الطواقم الطبية من أداء عملها، تعاني مستشفيات غزة من انقطاع الماء والكهرباء منذ 7 أيام.

إضافة إلى قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف، ومنع الطواقم الطبية من أداء عملها من طرف قوات الإحتلال، تعاني مستشفيات غزّة من انقطاع الماء والكهرباء منذ 7 أيام على التوالي.

وضع يضاف إليه ارتفاع خطير في وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطواقم الطبية، ما يؤثر سلبا على أداء هذه المستشفيات خصوصا مع ارتفاع حالات المصابين، ولجوء أعداد كبيرة من اللاجئين الغزاويين إليها بحثا عن الأمان.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نشرت هذا الفيديو للطبيب باسم أبو جميزة، العامل في مستشفى الأمل التابع للجمعية، حيث يروي أثر انقطاع الكهرباء والماء لليوم السابع على التوالي على الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمرضى والجرحى.

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