غزّة : وزارة الصحة تحذّر من استخدام الإحتلال لسيارات الاسعاف في عملياته العسكرية في القطاع

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من استخدام الإحتلال لسيارات الاسعاف في عملياته العسكرية في قطاع، وهذا خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، اليوم السبت، 9 ديسمبر، في اليوم الـ64 للعدوان.

أثناء الندوة، قال القدرة “أن الاجرام الاسرائيلي والابادة الجماعية لسكان قطاع غزة فاق الوصف وحدود العقل لانهاء الوجود الفلسطيني بدعم أمريكي وأوروبي منافي للانسانية”.

الإحتلال يواصل استهداف سيارات الإسعاف

وأفاد أنه “خلال الساعات الماضية ارتكب الاحتلال 20 مجزرة مروعة واباد عوائل بكاملها وقد وصلتنا عشرات المناشدات من مواطنين في الاحياء السكنية والمدارس وكان من بينها مدرسة خليفة شمال غزة التي ارتكب الاحتلال فيها مجزرة بشعة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى الذين ينزفون حتى الموت والنازحين فيها في وضع كارثي بلا ماء وبلا طعام وبلا علاج”.

المتحدث باسم وزارة الصحة، قال أيضا أن الإحتلال استهدف سيارة اسعاف خلال عملها في اخلاء الحرحى، مما ادى الى اصابة مسعفين والحاق اضرار في سيارة الاسعاف ليرتفع بذلك عدد سيارات المستهدفة الى 57 سيارة اسعاف.

كما أفاد باعتقال قوات الإحتلال لثلاثة مسعفين واستيلاءه على ثلاثة سيارات إسعاف. ليحذر من “إقدام الاحتلال على استخدام سيارات الاسعاف في عملياته العسكرية في قطاع غزة”، مؤكدا أن “استخدام سيارات الاسعاف للاعمال العدائية مخالف للقانون الدولي الانساني لكن اجرام الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء.”

الإحتلال استخدم سيارة إسعاف في محاولة لتحرير جندي أسير

كما أفاد المتحدث أن حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع بلغت 17.700 شهيد و 48780 إصابة من الـ7 أكتوبر الماضي.