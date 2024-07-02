غشة يبتعد عن البطولة الوطنية

ميركاتو.. ميركاتو.. ميركاتو..

كشفت تقارير صحفية تونسية أن إدارة الترجي التونسي رفضت التخلي عن خدمات الدولي الجزائري حسام الدين غشة، بعدما راج حديث عن عودته إلى البطولة الوطنية الجزائرية من بوابة أحد الفرق الوطنية.

وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن مناجير اللاعب لم يتفق مع إدارة الترجي من أجل جلب أوراق اللاعب، من أجل الانضمام إلى نادي اتحاد الجزائر، بعدما اتفق على كل التفاصيل مع النادي العاصمي، غير أن إدارة وصيف بطل إفريقيا، رفضت التخلي عن خدماته، بعدما تألق بشكل ملفت للانتباه في مرحلة العودة، ومساهمته في وصول الترجي التونسي إلى نهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا. يذكر، أن غشة مازال مرتبطا مع نادي الترجي، إلى غاية صيف 2025، وعرضت عليه تجديد العقد ومواصلة التجربة مع النادي التونسي، حيث من المنتظر أن يطير غشة إلى تونس من أجل التفاوض على العقد الجديد في قادم الأيام.

كرواتيا الوجهة الأقرب لعادل بولبينة

اقترب مهاجم نادي بارادو، عادل بولبينة، من مغادرة البطولة الوطنية، للاحتراف في أوروبا، حيث كشف مصدر مقرب من اللاعب أن نادي ايسترا الكرواتي، الذي سبق لمنصف بقرار أن خاض فيه تجربة، الذي ينشط في الدوري الممتاز، أصبح قريبا من ضم مهاجم نادي بارادو خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وذكر نفس المصدر، أن إدارة خير الدين زطشي وافقت على انتقال عادل بولبينة إلى كرواتيا، حيث من المنتظر أن يحل مهاجم بارادو بالعاصمة زغرب، في قادم الأيام، بعدما قام بإجراءات التأشيرة خلال الأيام الماضية، من أجل إمضاء العقد وخوض تجربة احترافية في الدوري الكرواتي. وسبق للدولي الجزائري هلال العربي سوداني خوض تجربة احترافية مع دينامو زغرب، وكان أحد أفضل اللاعبين في الدوري الكرواتي، بالإضافة إلى منصف بقرار الذي مر بتجربة مع نادي إيسترا في فترة سابقة، قبل التنقل إلى الدوري الأمريكي من بوابة نيويورك سيتي.

مولودية وهران ووفاق سطيف يستهدفان بن عيادة

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة أن لاعب شباب بلوزداد، بن عيادة، يكون قد تلقى عديد العروض، منها مولودية وهران ووفاق سطيف، للانضمام إليهما في الميركاتو الذي انطلق بداية شهر جويلة، خاصة وأن مناجير اللاعب يكون قد فتح باب الحوار مع عديد الأندية التي طلبت خدمات المدافع الأيمن، الذي مازال يفضل العروض الخارجية على البقاء في البطولة الجزائرية.