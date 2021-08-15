غشة يتألّق في أوّل مباراة رسمية

تألّق اللاعب الدولي الجزائري حسام الدين غشة سهرة الأحد، في أوّل مباراة رسمية مع فريقه الجديد أنطاليا سبور التركي.

وتعادل فريق أنطاليا سبور بِنتيجة (1-1) مع الضيف نادي غوزتبه، في إطار الجولة الأولى من عمر بطولة تركيا للموسم الجديد.

وجلب المهاجم غشة ركلة جزاء لِفريقه أنطاليا سبور، بعد سلوك خشن من أحد لاعبي المنافس غوزتبه، وسقوطه أرضا داخل منطقة العمليات.

وتولّى المهاجم الأنغولي فريدي تنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة الـ 32، وحوّلها إلى هدف لِمصلحة فريقه أنطاليا سبور.

واستُبدل غشة في الدقيقة الـ 66، وحينها كان فريقه أنطاليا سبور مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.