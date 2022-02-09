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رياضة

“غشة” يتأهّل في منافسة كأس تركيا

علي بهلولي
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“غشة” يتأهّل في منافسة كأس تركيا
"غشة" في فترة تحمية العضلات قبيل انطلاق المباراة (صورة نادي أنطاليا سبور)

تأهّل اللاعب الجزائري حسام الدين غشة رفقة فريقه أنطاليا سبور مساء الأربعاء، للدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس تركيا.

وفاز فريق أنطاليا سبور بِثنائية نظيفة على المنافس نادي هاتاي سبور، لِحساب ثمن نهائي كأس تركيا.

وشارك المهاجم حسام الدين غشة أساسيا مع فريقه أنطاليا سبور، وخاض كامل أطوار مواجهة نادي هاتاي سبور.

وطرد الحكم اللاعب فتيح فوروكوك مدافع فريق هاتاي سبور في الوقت بدل الضّائع من عمر الشوط الأوّل (45+1)، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين. وحينها كانت النتيجة مُتعادلة سلبا.

وسيستفيد فريق هاتاي سبور في الأيّام القليلة المقبلة، ومواجهات البطولة التركية تحديدا، من خدمات اللاعب الدولي الجزائري السابق ياسين بن زية. أمّا حسام الدين غشة وفريقه أنطاليا سبور، فسيلعبان ربع نهائي كأس تركيا، في الفاتح أو الثاني من مارس المقبل.

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