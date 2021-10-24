غشة يفتتح عدّاد التهديف في البطولة التركية

غشة (بِاللّباس الأحمر والأبيض) في مواجهة فريق باشاكشهر (صورة نادي أنطاليا سبور)

افتتح اللاعب الجزائري حسام الدين غشة مساء الأحد، عدّاد التهديف مع فريقه أنطاليا سبور في البطولة التركية للموسم الجديد.

وخسر فريق أنطاليا سبور بِنتيجة (1-2) أمام الضيف نادي باشاكشهر، لِحساب الجولة العاشرة من عمر البطولة التركية.

ودخل المهاجم حسام الدين غشة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 73، وحينها كان فريقه أنطاليا سبور مُتخلّفا في النتيجة بِثنائية نظيفة.

وسجّل حسام الدين غشة الهدف الوحيد لِفريقه أنطاليا سبور، في الوقت بدل الضّائع (90+4). وهو أوّل توقيع للاعب الجزائري، الذي خاض مقابلتَين فقط أساسيا.

ويشغل فريق أنطاليا سبور بعد هذه الخسارة، الرّتبة الـ 17 بِرصيد 9 نقاط. ويتموقع نادي باشاكشهر في المركز الـ 11 بِمجموع 12 نقطة.