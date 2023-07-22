غشة يلتحق بالترجي التونسي ويرفض عديد الأندية الجزائرية

قيمة صفقة انتقاله تصل إلى 250 ألف يورو

أنهت إدارة الترجي الرياضي التونسي، إجراءات التعاقد مع الجزائري حسام الدين غشة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية،لتعزيز صفوفه تحسبا للاستحقاقات القادمة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ”الشروق” إن غشة رفض عديد العروض من أندية جزائرية على غرار البطل شباب بلوزداد، اتحاد العاصمة المتوج بكأس الكاف، ومولودية الجزائر الذي احتل المرتبة الثالثة في الترتيب العام، والزمالك المصري لكنه فضل حط الرحال بالترجي التونسي التي عرف رئيسها كيف يخطف اللاعب الجزائري.

ولعب حسام الدين غشة مع المنتخب الجزائري في مناسبة وحيدة، إذ بدأ الجناح الأيسر مسيرته الدولية في ديسمبر 2018 ليدوّن أول مشاركة دولية له، وكانت مباراة ودية أمام قطر، ولعب لمدة 18 دقيقة، حيث يملك الجناح الجزائري في سجله 181 مباراة خلال مسيرته الاحترافية التي انطلقت فعليًّا موسم 2014-15، ولا تعتبر أرقامه التهديفية قوية؛ إذ تمكن من تسجيل 28 هدفًا فحسب مع تقديم 35 تمريرة حاسمة لزملائه.

وبدأ غشة مسيرته الاحترافية مع شباب عين جاسر الذي انتقل من صفوفه في موسم 2015-16 إلى نادي أمل بوسعادة قبل أن يرحل بعد موسمين صوب اتحاد بليدة، ثم صعد في خطوة أعلى بمسيرته بالانضمام إلى صفوف وفاق سطيف في موسم 2018-19.

ولعب مع وفاق سطيف 90 مباراة؛ سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 26 هدفًا لزملائه ليحصل على فرصة احتراف أولى خارج بلاده عبر بوابة الدوري التركي وتحديدًا بقميص نادي أنطاليا سبور.

وكانت عديد المصادر قد أكدت أن قيمة صفقة انتقال اللاعب حسام غشة صوب الترجي التونسي قد تصل إلى 250 ألف يورو، مقابل توقيعه عقدًا يمتد حتى جوان 2026.