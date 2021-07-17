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رياضة

غشة يمضي رسميا في أنطاليا سبور التركي

سليم.ع
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غشة يمضي رسميا في أنطاليا سبور التركي

وقّع المهاجم حسام الدين غشة رسميا في نادي أنطاليا سبور التركي، على عقد يمتد لموسمين، قابل للتجديد.

وقدم نادي أنطاليا سبور صبيحة السبت، المهاجم غشة، وتمنى له التوفيق في مشواره الجديد، كما نشر الموقع الرسمي للفريق التركي، تصريحات للاعب عقب الإمضاء رسميا.

وقال المهاجم السابق لوفاق سطيف، إنه يهدف إلى التألق في تجربته الاحترافية، بذل كل المجهودات حتى يكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه النادي.

وأضاف غشة أنه رغم العروض الكثيرة التي كانت بحوزته، فضل التنقل إلى نادي أنطاليا، وتوجه بالشكر إلى إدارة الوفاق التي سهلت تنقله إلى النادي التركي.

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