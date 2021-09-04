غشة يُسجّل لِمصلحة أنطاليا سبور

ساهم اللاعب الجزائري حسام الدين غشة مساء السبت، في صنعة فوز لِفريقه أنطاليا سبور التركي.

وفاز فريق أنطاليا سبور بِنتيجة (2-1) على المُنافس ريزا سبور، في مباراة تحضيرية جمعت هاذَين الناديَين اللّذَين ينتميان إلى بطولة تركيا للقسم الأوّل.

وسجّل المهاجم غشة الهدف الأوّل لِفريقه أنطاليا سبور، في الدقيقة الـ 53.

وتنتظر حسام الدين غشة وفريقه أنطاليا سبور مباراة رسمية، أمام المضيف نادي غازي عنتاب سبور. تُجرى مساء الـ 13 من سبتمبر الحالي، في إطار الجولة الرّابعة من عمر البطولة التركية للموسم الجديد.