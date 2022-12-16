غشة يُسجّل وفغولي ينتصر

حسام الدين غشة (في الوسط) يحتفل مع زملائه بِالهدف الذي سجّله ضد فريق قاراغومروك (صورة نادي أنطاليا سبور).

تمكّن اللاعب الجزائري حسام الدين غشة، الجمعة، من هزّ الشباك. لكن الغلبة عادت إلى مواطنه ومنافسه سفيان فغولي.

وفاز نادي قاراغومروك بِنتيجة (2-3) على فريق أنطاليا سبور، في مباراة تحضيرية بين هذَين الناديَين التركيَين.

وشارك المهاجم غشة أساسيا مع فريقه أنطاليا سبور، بينما دخل الجناح فغولي إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه قاراغومروك مُتعادلا بِنتيجة (2-2).

وسجّل حسام الدين غشة هدفه في الدقيقة الـ 29.

وكان اتحاد تركيا لِكرة القدم قد أوقف المنافسات المحلّية في الـ 13 من نوفمبر الماضي، بِسبب تنظيم قطر لِكأس العالم 2022.

ويعود فريقا قاراغومروك وأنطاليا سبور إلى المنافسات الرسمية انطلاقا من الـ 20 من ديسمبر الحالي، حيث تنتظرهما مقابلتان بِرسم الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس تركيا.