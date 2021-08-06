“غشة” يُهدي الفوز لِفريقه أنطاليا سبور

أهدى اللاعب الجزائري حسام الدين غشة، الجمعة، فريقه الجديد أنطاليا سبور التركي فوزا.

وانتصر فريق أنطاليا سبور بِثنائية نظيفة، على نادي أرض الروم التركي.

ولُعبت هذه المباراة بِتركيا، ضمن إطار استعدادات الفريقَين للموسم الجديد.

وسجّل المهاجم غشة هدفَي هذه المباراة، في الدقيقتَين الـ 85 والـ 87.

وبات غشة وقد سجّل ثالث هدف لِمصلحة فريقه أنطاليا سبور، في المقابلات التحضيرية للموسم الجديد.

ويستعدّ حسام الدين غشة وفريقه أنطاليا سبور للبطولة التركية في موسمها الجديد، والبداية تكون بِمواجهة الضيف نادي غوزتبه في الـ 15 من أوت الحالي.