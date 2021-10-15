غش في التصريح بِأجور لاعبي البطولة الوطنية

تأسّف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة لِتفشّي آفة الغشّ، أثناء التصريح بِأجور لاعبي البطولة الوطنية عند وكالات الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك على هامش ملتقى نظّمته “الفاف”، الخميس، حول إصابات اللاعبين والتأمين الاجتماعي.

وقال شرف الدين عمارة إن التصريح يستند إلى أجرة شهرية قيمتها 270 ألف دينار (27 مليون سنتيم)، للاعب ينشط في فريق ينتمي إلى بطولة القسم الأوّل.

ومعلوم أن لاعبي البطولة الوطنية يقبضون أجورا أكبر من الرّقم المذكور أعلاه، بِدليل أنهم “ثاروا” على قانون تسقيف الرواتب لمّا طرحته رابطة الكرة المحترفة أيّام الرئيس السابق محفوظ قرباج. والذي ينصّ على عدم تجاوز أجرة اللاعب رقم مليون دينار (100 مليون سنتيم).

ودعا رئيس “الفاف” إلى ضرورة إدخال إصلاحات بِهذا الشأن، وقال: “النظام الحالي يُولّد خسائر للجميع، والعديد من اللاعبين لا يُبلّغون عن إصابات تُؤثّر سلبًا على أدائهم، وتُؤدّي إلى خسارة الأندية للأرباح. والأسوأ من ذلك، إذا تفاقمت الإصابة فقد يؤدي ذلك إلى إنهاء مسيرة اللاعب، مع كل العواقب، بما في ذلك الظروف الاجتماعية للاعب”.

من جهته، أوصى المسؤول محمد الأمين سوفي المدير العام لِشركة التأمين “ماسير في”، بِضرورة اهتمام الأندية بِمنشآتها الرياضية حماية لِصحّة اللاعبين، وتوظيف كفاءات إدارية تعتني بِالشق الطبي والتأمين الاجتماعي للاعبين.