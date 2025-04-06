“غضب عربي”.. المظاهرات تصل إلى بوابات سفارات واشنطن

شهدت عدة عواصم عربية وقفات احتجاجية أمام سفارات الولايات المتحدة الأمريكية، تنديدا بجرائم الاحتلال الصهيوني، منددين بتواطؤ واشنطن العلني معه في إبادة أهل غزة.

ونظمت المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة، في موريتانيا، وقفة احتجاجية حاشدة أمام السفارة الأمريكية بنواكشوط.

وردد المشاركون في الوقفة شعارات وهتافات مستنكرة للعدوان الصهيوني، ومطالبة بطرد السفير الأمريكي وقطع العلاقات مع من وصفوه بـ “الراعي الأكبر للاحتلال الصهيوني والمشارك معه في عدوانه الظالم على غزة. “

كما نظمت المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة بساحة الجامع الكبير بنواكشوط وقفة احتجاجية حاشدة تنديدا بالعدوان على غـزة.

وحضر الوقفة الجماهيرية عدد من القادة السياسيين والأئمة والإعلاميين ونواب الجمعية الوطنية من بينهم رئيس المعارضة الديمقراطية حمادي سيد المختار.

تونس.. “الشعب يُريد طرد السفير”

كما شهدت تونس مظاهرة حاشدة أمام السفارة الأميركية في العاصمة دعمًا لغزة ورفضًا للتطبيع، حيث احتج المئات من التونسيين، السبت، أمام السفارة الأمريكية ببلادهم تنديدا بالمجازر الصهيونية بحق الفلسطينيين.

ورفع المحتجون شعار “الشعب يريد طرد السفير”، مطالبين السلطات بغلق السفارة وطرد السفير فورا مؤكدين دعمهم وتضامنهم المطلق مع الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية.

مظاهرات أمام السفارة الأمريكية في #تونس احتجاجاً على دور واشنطن في إبادة أهل غزة pic.twitter.com/OM54rR840X — Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) April 5, 2025

وتجمع المتظاهرون قبالة السفارة رافعين العلم الفلسطيني وقاموا بحرق العلمين الأمريكي والصهيوني رافعين شعارات دعم للمقاومة وللشهداء وخاصة الشهيد يحيى السنوار، كما رفعوا صورا كثيرة تعبر عن معاناة الأطفال والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقهم.

وفي الأردن خرجت مظاهرة عارمة قرب السفارة الأميركية في العاصمة عمان، نصرة لغزة وتنديدا بعدوان الاحتلال الصهيوني والدعم الأميركي له.

غزة ليست بحاجة لإسناد فقط بل بحاجة لإنقاذها من براثن المجرمين.

إذا استمرّت وتوسعت مثل هذه التظاهرات فإنها ستضغط على الأمريكي وحلفائه 👈🏻هذه التظاهرة العارمة قرب السفارة الأمريكية في الأردن، خرجت إسناداً لغزة والمقاومة وتنديداً بعدوان الاحتلال والدعم الأمريكي له. pic.twitter.com/2K6Qa7TXLQ — Fayed Abushammalah. فايد أبو شمالة (@fayedfa) April 4, 2025

وفي الجزائر شهدت عدة ولايات وقفات مساندة ودعم لغزة وفي العاصمة نظمت حركة مجتمع السلم وقفة تضامنية أمام مقرها المركزي مساندة لنضال وصمود الشعب الفلسطيني.

وعبّر المتدخلون في الوقفة، على غرار رئيس الحركة عبد العالي حساني شريف، عن استنكارهم لاستمرار وتزايد العدوان الصهيوني الهمجي على الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما نظمت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وقفة مساندة ودعم لنضال الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الغاشم المستمر على أهل غزة والعربدة الصهيونية التي يقف العالم أمامها صامتا متفرجا.

وفي المغرب وجهت السفارة الأمريكية، الأحد، تنبيها لرعاياها تحسبا للوقفة التضامنية المرتقبة مع غزة، والمقررة في العاصمة الرباط، وأوصت السفارة بضرورة متابعة التعليمات والإرشادات الأمنية المتوفرة على موقعها الرسمي، في إجراء احترازي يهدف إلى ضمان سلامتهم وتفادي أي مفاجآت محتملة خلال موعد التظاهر.

وخرجت المظاهرات في عديد من المدن المغربية، استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية).

وفي سوريا ندد متظاهرون في مدينة حماة بما يحدث في غزة من جرائم وانتهاكات على يد جيش الاحتلال منذ نحو عام ونصف العام.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالصمت الدولي تجاه ما يتعرض له الأهالي في غزة، كما دعوا إلى رفع الحصار عن القطاع ووقف الحرب عليه.

كما خرجت مظاهرة أخرى في العاصمة دمشق إسنادا لغزة ودرعا وتنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي عليهما.

اليمن.. تنديد بالصمت العربي

وجدد أهالي مدينة تعز اليمنية استنكارهم لاستمرار القصف الصهيوني على المدنيين في غزة، وطالبوا بسرعة إيقاف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.

وفي وقفة تضامنية، دعا المتظاهرون مجلس الأمن والمنظمات الدولية للقيام بدورها أمام ما يجري في غزة من إبادة جماعية.

كما نددوا بالصمت العربي مطالبين الحكام العرب باتخاذ موقف حاسم إزاء ما يحدث في غزة من جرائم على يد الاحتلال الإسرائيلي.