غضب في السعودية بسبب “عمرة لروح إليزابيث الثانية” (فيديو)
أحدث مقيم يمني بالسعودية، مساء الإثنين، ضجة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد إساءته لحرمة مكة بسبب الملكة إليزابيث.
وتصدر هاشتاغ “#القبض_على_الفاسق” الترند عبر “تويتر” بالمملكة العربية السعودية، بعدما ظهر في ساحات الحرم المكي وهو يحمل عبارات مخالفة للتوجيهات والتعليمات الصادرة بخصوص أداء شعيرة العمرة.
#القبض_علي_الفاسق#تم_القبض
👍👮🚔🇸🇦 pic.twitter.com/IPs94zjz1T
— أبو زايد 🇸🇦 العتيبيⓂ️ (@ktm_9999) September 13, 2022
السعودية: اعتقال مقيم يمني ادّعى أداء العمرة لروح #الملكة_إليزابيث
• ظهر بملابس الإحرام حاملاً لافتة: «نسأل الله أنّ يجعل روحها في الجنّة»
• الأمن العام السعودي أوقف المقيم اليمني بسبب مخالفة أنظمة وتعليمات العمرة.#السعودية #القبض_علي_الفاسق pic.twitter.com/FxMid1EIWO
— جريدة أبابيل كويتية (@ababeel122) September 13, 2022
وبحسب ما أفادت صحف سعودية فقد ألقت القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة بساحات المسجد الحرام القبض على مقيم يمني، قام بتصوير نفسه في الحرم المكي.
وأضافت أنه كان يحمل بيده قطعة قماشية مكتوب عليها باللغتين العربية والإنجليزية: “العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية”.
#السعودية |
القبض على يمني حمل لافتة مخالفة داخل #المسجد_الحرام .
• إمارة #مكة_المكرمة: اتخاذ الإجراءات بحقه وإحالته إلى #النيابة .#الكويت #برشلونة #الصفوف_الاماميه#القبض_علي_الفاسق #بهاج_الاكلبي #البدون#البنزين #انتخابات_مجلس_الامه_2022 #رساله_lليوم #موضي_محمد_المطيري pic.twitter.com/y4VqpIFWH3
— صــوت الـمـواطـن (@sawtalshaeb1) September 13, 2022
وعبر نشطاء من داخل المملكة عن غضبهم من تصرف اليمني الذي يعتبر استهزاء بشعيرة العمرة والحرم المكي، وبتعاليم الإسلام، مؤكدين ان ما قام به قمة الجهل.
السلام عليكم ، اتمنى كل شخص عنده غيره على دينه يشارك معي بالهاشتاق هذا وينشره#القبض_علي_الفاسق
شخص يدخل اطهر منطقه على وجه الارض ويقول انه اخذ عمره على انسانه كافره فاسقه شخص ما احترم تواجده بالحرمين الشريفين
pic.twitter.com/FP3TjfDL29
— Ace (@jirakn_) September 12, 2022
وطالب البعض السلطات بتطبيق أقسى العقوبات عليه ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بحرمة الأماكن المقدسة.
ابشركمً
قبضوا عليه
يمني أدى العمرة على روح الملكة إليزابيث وكتب إشارة بأنه يؤدى العمرة ويسأل الله أن يتقبلها في الجنة بين الصالحين
القوة الخاصة بأمن الحج والعمرة بباحات المسجد ألقت علىه وهو يحمل قماش كتب عليها عمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية باللغتين العربية والإنجليزية pic.twitter.com/LcVqZpoUp6
— لا استقبل خاص 🇸🇦الرياض ❤️ (@sara58290500) September 12, 2022
ويوم 8 سبتمبر 2022، توفيت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما، ولاقى خبر رحيلها انتشاراً عالمياً واسعاً.