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غضب في السعودية بسبب “عمرة لروح إليزابيث الثانية” (فيديو)

نادية شريف
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غضب في السعودية بسبب “عمرة لروح إليزابيث الثانية” (فيديو)
صحيفة المواطن السعودية
القبض على اليمني الذي أثار ضجة

أحدث مقيم يمني بالسعودية، مساء الإثنين، ضجة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد إساءته لحرمة مكة بسبب الملكة إليزابيث.

وتصدر هاشتاغ “#القبض_على_الفاسق” الترند عبر “تويتر” بالمملكة العربية السعودية، بعدما ظهر في ساحات الحرم المكي وهو يحمل عبارات مخالفة للتوجيهات والتعليمات الصادرة بخصوص أداء شعيرة العمرة.

وبحسب ما أفادت صحف سعودية فقد ألقت القوة الخاصة لأمن الحج والعمرة بساحات المسجد الحرام القبض على مقيم يمني، قام بتصوير نفسه في الحرم المكي.

وأضافت أنه كان يحمل بيده قطعة قماشية مكتوب عليها باللغتين العربية والإنجليزية: “العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية”.

وعبر نشطاء من داخل المملكة عن غضبهم من تصرف اليمني الذي يعتبر استهزاء بشعيرة العمرة والحرم المكي، وبتعاليم الإسلام، مؤكدين ان ما قام به قمة الجهل.

وطالب البعض السلطات بتطبيق أقسى العقوبات عليه ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بحرمة الأماكن المقدسة.

ويوم 8 سبتمبر 2022، توفيت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما، ولاقى خبر رحيلها انتشاراً عالمياً واسعاً.

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