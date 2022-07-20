غضب في السعودية من تسلل صحفي إسرائيلي إلى مكة وظهوره على عرفات

أثارت صورة لصحفي إسرائيلي أخذها على جبل عرفات بعد تمكنه من التسلل إلى مدينة مكة موجة غضب عبر شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية، فإن الصحفي “جيل تماري” العامل بالقناة 13 الإخبارية الإسرائيلية، أثار بتصرفه جدلا وكشف عن حساسيات توثيق العلاقات بين البلدين.

وقالت صحيفة “The times of Israel” إن تماري صور الكعبة كذلك خلال رحلته.

ويظهر الصحفي، في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه على تويتر وهو يقود سيارته عبر مكة، على الرغم من القواعد التي تحظر دخول غير المسلمين، والتي يفرضها نظام نقاط التفتيش.

واعترض الكثيرون على تسلق إسرائيلي جبل عرفات، كونه من الأماكن المقدسة لدى المسلمين ولا ينبغي تدنيسه، فيما أشارت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إلى أن السلطات السعودية لم تأذن برحلته كما لم تعاقبه عليها.

في ذات السياق قال إسرائيليون إن تصرف الصحفي يعكس عدم الاحترام للتقاليد المحلية، فيما أوضح الأخير أنه كان يحلم بزيارة مكة، لافتا أن الشخص الذي اصطحبه لم يكن يعرف بأنه إسرائيلي.

واعتذر تماري عن رحلته لمكة، وأكد في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر أن نيته لم تكن الإساء للمسلمين بل فقط إظهار أهمية مكة وجمالها.