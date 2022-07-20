غضب في السعودية من تسلل صحفي إسرائيلي إلى مكة وظهوره على عرفات
أثارت صورة لصحفي إسرائيلي أخذها على جبل عرفات بعد تمكنه من التسلل إلى مدينة مكة موجة غضب عبر شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية، فإن الصحفي “جيل تماري” العامل بالقناة 13 الإخبارية الإسرائيلية، أثار بتصرفه جدلا وكشف عن حساسيات توثيق العلاقات بين البلدين.
جيل تماري. علي عرفه وطاف بمكه وانا لله وإنا إليه راجعون 😔😔 pic.twitter.com/QdN0DGqieR
— غزاله حره فلسطينية القلب🌺البديل🌺 (@HrhAlqlb) July 19, 2022
مراسل القناة 13 “جيل تماري” أول مراسل إسرائيلي يتمكن من دخول مكة والتجول في رحلة فيها والاقتراب من برج الساعة والكعبة والوصول إلى جبل عرفة !!
طيب ليش عاملين تضليل على وجه السائق الي بسوق السيارة فيه ؟!#مراسل_القناة13_الإسرائيلي_#جيل_تماري_في_مكة pic.twitter.com/1Hrt5zW898
— Nahid al maaitah (@Nahid_m3) July 20, 2022
وقالت صحيفة “The times of Israel” إن تماري صور الكعبة كذلك خلال رحلته.
In apparent first, Israeli journalist visits Muslim holy city of Mecca https://t.co/cnmHq3CMeV
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 18, 2022
ويظهر الصحفي، في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه على تويتر وهو يقود سيارته عبر مكة، على الرغم من القواعد التي تحظر دخول غير المسلمين، والتي يفرضها نظام نقاط التفتيش.
מכה היא העיר הכי קדושה לאיסלאם ומוקפת בכניסתה במצלמות משוכללות כדי למנוע כניסה למי שאינו מוסלמי. גיל תמרי היה לכתב הישראלי הראשון שהצליח להיכנס ולצאת למסע בעיר. ומה קרה כשחשדו בו? הכתבה המלאה – הערב במהדורה המרכזית@tamarygil pic.twitter.com/BzYKXP06P0
— חדשות 13 (@newsisrael13) July 18, 2022
واعترض الكثيرون على تسلق إسرائيلي جبل عرفات، كونه من الأماكن المقدسة لدى المسلمين ولا ينبغي تدنيسه، فيما أشارت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إلى أن السلطات السعودية لم تأذن برحلته كما لم تعاقبه عليها.
أطهر بقاع الأرض يُدنس..
قناة 13 الإسرائيلية نشرت صورًا لمراسلها الإسرائيلي جيل تماري وحاخام وهما يتجولان بحرية مطلقة في قبلة المسلمين ومكان مولد أشرف الخلق والمرسلين، مكة المكرمة #أنا_عربي_ضد_التطبيع #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/UltaB5sD70
— Ridha (@ridhafran) July 20, 2022
An Israeli reporter published a video of himself on a drive through Mecca, despite rules forbidding entry to non-Muslimshttps://t.co/nKhqlJmjUx
— Bloomberg Middle East (@middleeast) July 19, 2022
في ذات السياق قال إسرائيليون إن تصرف الصحفي يعكس عدم الاحترام للتقاليد المحلية، فيما أوضح الأخير أنه كان يحلم بزيارة مكة، لافتا أن الشخص الذي اصطحبه لم يكن يعرف بأنه إسرائيلي.
واعتذر تماري عن رحلته لمكة، وأكد في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر أن نيته لم تكن الإساء للمسلمين بل فقط إظهار أهمية مكة وجمالها.
Disclaimer: I would like to reiterate that this visit to Mecca was not intended to offend Muslims, or any other person. If anyone takes offense to this video, I deeply apologize. The purpose of this entire endeavor was to showcase the importance of Mecca and the beauty
…. https://t.co/aAxipctRrG
— גיל תמרי (@tamarygil) July 19, 2022